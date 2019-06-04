Son Dakika Haberleri: Tecavüze uğradı, yaşamaya çalıştı, direnemedi: Noa Pothoven 17 yaşında ötenaziyi seçti
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Tecavüze uğradı, yaşamaya çalıştı, direnemedi: Noa Pothoven 17 yaşında ötenaziyi seçti

1 saat önce

Hollandalı 17 yaşındaki Noa Pothoven uğradığı cinsel taciz ve tecavüzlerin ardından 17 yaşında uzmanlar kontrolünde hayatına son verilmesi anlamına gelen ötenaziyi seçti.

Tecavüze uğradı, yaşamaya çalıştı, direnemedi: Noa Pothoven 17 yaşında ötenaziyi seçti, System.String[]
Hollandalı 17 yaşındaki Noa Pothoven, uğradığı cinsel taciz ve tecavüzlerin ardından uzmanlar kontrolünde hayatına son verilmesi anlamına gelen ötenaziyi seçti.

Pothoven, Instagram üzerinden yaptığı son paylaşımında ötenazi kararı aldığını duyurdu. Pothoven'in kız kardeşi pazar günü kardeşine ötenazi uygulandığını açıkladı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 11:38 
Dünya
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