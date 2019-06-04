Tecavüze uğradı, yaşamaya çalıştı, direnemedi: Noa Pothoven 17 yaşında ötenaziyi seçti
1 saat önce
Hollandalı 17 yaşındaki Noa Pothoven uğradığı cinsel taciz ve tecavüzlerin ardından 17 yaşında uzmanlar kontrolünde hayatına son verilmesi anlamına gelen ötenaziyi seçti.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 11:38
Hollandalı 17 yaşındaki Noa Pothoven, uğradığı cinsel taciz ve tecavüzlerin ardından uzmanlar kontrolünde hayatına son verilmesi anlamına gelen ötenaziyi seçti.
Pothoven, Instagram
üzerinden yaptığı son paylaşımında ötenazi kararı aldığını duyurdu. Pothoven'in kız kardeşi pazar günü kardeşine ötenazi uygulandığını açıkladı.
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