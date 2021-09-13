Tecavüze uğradıktan sonra şiddet gören kadın yaşamını yitirdi

Hindistan'da hem tecavüze uğrayan hem de darbedilen kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Talihsiz kadının ölümüyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

DEMİR ÇUBUKLA SALDIRDILAR

CNN'deki habere göre, Mumbai Emniyet Müdürü Hemant Nagrale düzenlediği basın toplantısında, 34 yaşındaki kadının Sakinaka Mahallesi'nde minibüsün içinde baygın halde bulunduğunu söyledi. CNN'e bağlı News-18'in yerel bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, kadının tecavüze ve demir çubukla saldırıya uğradığı iddia edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan kadının Rajawadi Hastanesi'ne kaldırıldığını ve daha sonra yaşamını yitirdiğini belirten Nagrale, bir kişinin tecavüz ve cinayet şüphesiyle gözaltına alındığı bilgisini paylaştı. Nagrale, gözaltına alınan kişinin suçlu bulunması halinde ölüm cezasına çarptırılabileceğini ifade etti. Hindistan benzer olaylarla sık sık gündeme geliyor