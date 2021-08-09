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"Tecavüze uğradım" dedi, kimse dikkate almadı! Eda Nur canına kıydıktan sonra konuşan Bakanlık: Soruşturmayı yakından takip ediyoruz - Son Dakika

"Tecavüze uğradım" dedi, kimse dikkate almadı! Eda Nur canına kıydıktan sonra konuşan Bakanlık: Soruşturmayı yakından takip ediyoruz

09.08.2021 13:58

Ankara'da yaşayan 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan, 15'inci kattaki evlerinin balkonundan atlayarak intihar etti. Genç kızın, ölümünden önce polise gidip 2 kişinin cinsel saldırısına uğradığını anlattığı, şüphelilerden birinin yakalandıktan sonra serbest bırakıldığı, diğerinin ise halen arandığı öğrenildi. Açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Eda Nur'u intihara sürükleyen süreci ve soruşturmayı yakından takip ediyoruz. Hukuki süreçte bizzat bulunacağız" ifadelerini kullandı.

Cumartesi saat 01.00 sıralarında Çankaya Alacaatlı Mahallesi'ndeki sitede meydana gelen olayda, sitenin D bloğunda bir süredir ablasıyla yaşayan Eda Nur Kaplan, 15'inci kattaki evlerinin balkonundan atladı. Sitede yaşayanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde yerdeki Eda Nur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Eda Nur'un cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

POLİSE GİDİP ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Babasını küçük yaşta kaybeden, yetiştirme yurdunda büyüyen Eda Nur'un intihardan bir gün önce polise giderek, ablası ve kendisiyle birlikte alkol alan iki kişinin cinsel saldırısına uğradığını ileri sürüp şikayetçi olduğu öğrenildi. Sağlık kontrolüne götürülen Eda Nur'un kontrolünde cinsel saldırıya uğradığına yönelik herhangi bir bulguya rastlanılmadığı belirtildi.

Eda Nur Kaplan'ı intihara sürükleyen süreçle ilgili Bakanlık'tan açıklama: Soruşturmayı yakından takip ediyoruz

AİLE VE SOSYAL HİZMET BAKANLIĞI DEVREYE GİRDİ

Sosyal medyada oldukça ses getiren olayla ilgili açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "07.08.2021 tarihinde intihar ederek hayatını kaybeden Eda Nur Kaplan'ı intihara sürükleyen süreç ve ölümüyle ilgili soruşturma evresini yakından takip ediyoruz. Kamu davası açılması halinde de davaya müdahil olarak hukuki süreçte bizzat bulunacağız" sözlerine yer verdi.

Eda Nur Kaplan'ı intihara sürükleyen süreçle ilgili Bakanlık'tan açıklama: Soruşturmayı yakından takip ediyoruz

1 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Ancak şikayet üzerine ismini verdiği Mehmet A. yakalanarak gözaltına alındı. Eda Nur'un ismini bilmediği, ancak Mehmet A.'nın sorgusunda ismini verdiği diğer şüpheli Yusuf G.'nin yakalanması için ise çalışma başlatıldı. Mehmet A. emniyetteki ifadesinin ardından delil yetersizliğinden serbest bırakılırken, Yusuf G.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Eda Nur Kaplan'ı intihara sürükleyen süreçle ilgili Bakanlık'tan açıklama: Soruşturmayı yakından takip ediyoruz
Tecavüze uğradım dedi, kimse dikkate almadı! Eda Nur canına kıydıktan sonra konuşan Bakanlık: Soruşturmayı yakından takip ediyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu, İntihar, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Tecavüze uğradım' dedi, kimse dikkate almadı! Eda Nur canına kıydıktan sonra konuşan Bakanlık: Soruşturmayı yakından takip ediyoruz - Son Dakika


YORUMLAR (3)
  • Münevver Karataş: Öldükten sonra neyi araştırıyorsunuz ölümüne ortaksiniz ..bu günahlar size yeter de artar.... Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
  • hal hal: Zaten bizim savcıların işi serbest bırakmak ve sosyal medyayı takip etmek eğer sosyal medyadan tepki olursa tekrar tutuklamak kanun bitmiş ülkede ! Cevap Yaz 43 1 Yayından Kaldır
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ŞU AN BURADASINIZ: "Tecavüze uğradım" dedi, kimse dikkate almadı! Eda Nur canına kıydıktan sonra konuşan Bakanlık: Soruşturmayı yakından takip ediyoruz - Son Dakika
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