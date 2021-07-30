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Tecavüze uğramış! Kayıp olarak aranan kedi evine sürünerek döndü - Son Dakika

Tecavüze uğramış! Kayıp olarak aranan kedi evine sürünerek döndü

30.07.2021 14:29
Tecavüze uğramış! Kayıp olarak aranan kedi evine sürünerek döndü, System.String[]

Zonguldak'ta kaybolduktan bir süre sonra evine sürünerek dönen Boncuk adlı kedi, veteriner kliniğinde tedavi altına alındı. Birçok yerinde kırık, rektumunda ve bağırsaklarında genişleme tespit edilen kedinin tecavüze uğradığı anlaşıldı. Vücudunda kurtlanmaların da meydana geldiği Boncuk'un eski sağlığına kavuşması için iki zorlu ameliyat geçirmesi gerekecek. Kedisinin yaşadıklarına isyan eden Emine Yörük ise Boncuk'a bunu yapanların cezasız kalmaması için seslendi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kışla Mahallesi'nde yaşayan Emine Yörük'ün mahallede beslediği 'Boncuk' adında 1 yaşındaki erkek kedi bir anda ortadan kayboldu. Yörük, mahallede yaptığı aramada Boncuk'u bulamadı. Boncuk, bir süre sonra sürünerek Yörük'ün evinin önüne geldi. Yörük, kediyi alarak veteriner kliniğine götürdü. Yapılan muayenede, kedinin omuriliğinde ve arka sağ ayağında kırık olduğu tespit edildi. Ayrıca kedinin rektumunda ve bağırsaklarında 5 santimlik genişleme olduğu belirlendi.

Kediye tecavüz skandalı! Evine sürünerek dönen Boncuk'un, sağlığına kavuşmak için iki zorlu ameliyata girecek

BONCUK'UN CİNSEL SALDIRIYA UĞRADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Veteriner hekim Neslihan Yazıcı, kedinin cinsel saldırıya uğradığı konusunda önemli bulgular bulunduğunu söyledi. Kedinin hayati tehlikesinin olduğunu ifade eden Yazıcı, "İlk etaptaki muayenesinde rektum bölgesindeki 4-5 santimetrelik açıklık dikkatimizi çekti.

Kediye tecavüz skandalı! Evine sürünerek dönen Boncuk'un, sağlığına kavuşmak için iki zorlu ameliyata girecek

REKTUMUNDA KURTLANMA MEYDANA GELDİ

Daha sonrasında yaz mevsiminde olduğumuz için kurtlanma durumu vardı. İlk muayenede kurtlar temizlendi. Rektum boşaltıldı. Daha sonrasında röntgen çektiğimizde omurga kırığı ve bacakta kırık olduğunu tespit ettik. Rektumdaki bu kadar büyük bir açıklık maalesef ne trafik kazası ne şiddetten kaynaklı olmayıp direkt olarak cinsel saldırı vakası olduğunu belirttik. İlk muayeneler bu şekilde" dedi.

Kediye tecavüz skandalı! Evine sürünerek dönen Boncuk'un, sağlığına kavuşmak için iki zorlu ameliyata girecek

ÖNÜNDE ZORLU İKİ AMELİYAT VAR

Veteriner hekimlerden Hülya Görkem ise Boncuk'un iki kez ameliyat edeceklerini anlatarak, "Buraya gelinceye kadar çok fazla zaman da geçmiş üzerinden. Olay olur olmaz maalesef bulunamamış. Kendi çabaları ile olay yerinden evinin önüne sürüne sürüne gelmiş. Üzerinden zaman geçtiği için bitik duruma gelmiş. Genel durumunu toparlayacağız. Sonra zorlu ameliyatlarında ona destek olmaya çalışacağız" diye konuştu.

Kediye tecavüz skandalı! Evine sürünerek dönen Boncuk'un, sağlığına kavuşmak için iki zorlu ameliyata girecek

KEDİSİNİN BAŞINA GELENLERE İSYAN ETTİ

Emine Yörük ise kedisinin yaşadıklarının utanç verici olduğunu söyledi. Boncuk'un yaşadıklarını vahşet olarak tanımlayan Yörük, şöyle dedi: "Kedi bizim mahallemizin kedisiydi. Uzun zamandır mahallede yoktu. Sonra mamaları koyduğum yerde gördüm. Şu anda psikolojim çok bozuk. Gerçekten o hayvanın yaşadığı acıları, içinden çıkan kurtları nasıl dayandı? Nasıl yaşadı? Bunu yapanlara ben bir şey diyemiyorum. Bunlar can, mal değil. Bunların can olduğunu insanlar artık farkına varsın. Bu olayın sonuna kadar gitmek isterim. Gerçekten bunlar için bir yaptırım olursa sonuna kadar gitmek isterim. Ama hiçbir şey değişmiyor. Yine vakalar ortaya çıkıyor ve yine olan bu canlara oluyor. Cinsel saldırılara, işkencelere devam ediliyor."

Tecavüze uğramış! Kayıp olarak aranan kedi evine sürünerek döndü

Zonguldak, Veteriner, Ereğli, İsyan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Tecavüze uğramış! Kayıp olarak aranan kedi evine sürünerek döndü - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Nurten Aytan: ya sabir Allah belanizi versin nasil bir yaratiksiniz sizeler ya geberin insallah o orman yangininda neden sizler gebermiyorsunuz. Cevap Yaz 96 0 Yayından Kaldır
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