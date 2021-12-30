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Tecavüze uğrayıp katledilen turist kadının cinayet öncesi görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika

Tecavüze uğrayıp katledilen turist kadının cinayet öncesi görüntüsü ortaya çıktı

30.12.2021 21:33

Şişli'de, Tunuslu kadına önce tecavüz edip sonra da vahşice katleden zanlı büyük infial yarattı. Olayın yankıları devam ederken otelin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Öldürülen kadının son anları ve zanlının görüntüsü kameralarca saniye saniye kaydedildi.

Şişli'de, Tunuslu Mariyam Aloui Ep Guitni'yi otel odasında vahşice öldüren yabancı uyruklu Mohammad O.E.A'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini söyleyen zanlının itirafları kan dondurdu.

KADINA TECAVÜZ ETMİŞ

Öldürülen Mariyam Aloui Ep Guitni ile Mohammad O.E.A'nın sosyal medya üzerinden tanıştığı ve birkaç aydır birlikte oldukları öğrenildi. Zanlının iddiasına göre, olayın yaşandığı gece Mariyam Aloui Ep Guitni ona kendisini artık istemediğini söyledi. Bunun üzerine sinirlenen zanlı, "Ben sana masraf ettim, telefon aldım sen beni nasıl istemezsin" dedikten sonra, kadınla zorla birlikte oldu. Ardından Mohammad O.E.A. otel odasında bulduğunu öne sürdüğü koli bandıyla Tunuslu kadının ağzını, ellerini ve ayaklarını bağlayıp, elleriyle boğdu.

TELEFONUN ŞİFRESİNİ ÖĞRENMEK İÇİN ARKADAŞLARINI ARAMIŞ

Öldürdüğü kadının kendisini aldattığını düşünen zanlı daha sonra, kadının telefonunu incelemek istedi. Ancak şifresini bilmediği için telefonu açamadı. Zanlının, bunun üzerine kadının kız arkadaşlarını arayarak şifresini öğrenmeye çalıştığı belirlendi.

17 DEĞİL 27 YAŞINDA ÇIKTI

Mohammad O.E.A'nın Şişli'deki otele giriş yaparken, sahte bir kimlik kullandığı ortaya çıktı. Kimlikteki bilgilerde 2004 doğumlu olarak görülen zanlının, aslında 1994 doğumlu olduğu öğrenildi.

BOYNUNDA İZLERE RASTLANDI

Öte yandan, şüphelinin şubeden adliyeye sevk edildiği esnada boynunda görülen izlerin de, kendisine direnmeye çalışan Mariyam Aloui Ep Guitni'ye ait olduğu belirlendi.

CİNAYET ÖNCESİNDE KAMERAYA YAKALANDILAR

Şişli'de meydana gelen olaya ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, ilk olarak zanlı Mohammad O.E.A'nın 19.40 sıralarında otele geldiği görüldü. Zanlının ardından saatler 22.19'u gösterirken Tunuslu Mariyam Aloui Ep Guitni de otele girdi. Tunuslu kadın, bir süre otelin görevlisi ile bir şeyler konuştu. Yaklaşık iki dakika sonra, Mohammad O.E.A. ve Mariyam Aloui Ep Guitni birlikte otelin üst katlarına çıkan merdivenlere yöneldi. Saat 23.36'a ait başka kamera kaydında, Mohammad O.E.A'nın otelden çıkarak olay yerinden ayrıldığı görüldü.

Tecavüze uğrayıp katledilen turist kadının cinayet öncesi görüntüsü ortaya çıktı
Tecavüze uğrayıp katledilen turist kadının cinayet öncesi görüntüsü ortaya çıktı
Tecavüze uğrayıp katledilen turist kadının cinayet öncesi görüntüsü ortaya çıktı
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Cinayet, Şişli, Otel, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tecavüze uğrayıp katledilen turist kadının cinayet öncesi görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tecavüze uğrayıp katledilen turist kadının cinayet öncesi görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika
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