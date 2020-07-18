Tecavüzle suçlanan HDP'li Çelik, partisinden istifa etti - Son Dakika

Tecavüzle suçlanan HDP'li Çelik, partisinden istifa etti

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP), seçim çalışmaları sırasında bir kadına tecavüz ettiği iddiasıyla gündeme gelen Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in partiden istifa ettiğini duyurdu.

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP), seçim çalışmaları sırasında bir kadına tecavüz ettiği iddiasıyla gündeme gelen Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in partiden istifa ettiğini duyurdu. Öte yandan TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu, Çelik hakkında düzenlenen fezlekeyi görüşmek üzere 22 Temmuz Çarşamba günü toplanacak.

HDP'den yapılan yazılı açıklamada, "Mardin Milletvekili Tuma Çelik hakkında TBMM'ye iletilen fezlekedeki iddialar, haziran ayının sonunda Meclis Grup Yönetimimizin gündemine gelmiştir. Yapılan incelemenin ardından konu derhal 30 Haziran tarihinde Merkez Disiplin Kurulumuza aktarılmıştır. Merkez Disiplin Kurulu, Çelik hakkında derhal soruşturma başlatmıştır. Bu işlemin başladığı andan itibaren Meclis Grup Yönetimimiz, Çelik'in tüm parti ve Meclis faaliyetlerini dondurmuştur. Merkez Disiplin Kurulumuz konuya ilişkin çalışmasını titizlikle sürdürmektedir" denildi.

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PARTİDEN İSTİFA ETTİ

HDP'den yapılan ikinci açıklamada ise Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in partiden istifa ettiği duyuruldu. HDP, Çelik'in istifa dilekçesine de paylaştı. Çelik, istifa dilekçesinde, 24 Haziran 2018 tarihinde HDP'den Süryani kimliğiyle Mardin milletvekili olarak seçildiğini hatırlatarak, "Bu tarihten itibaren TBMM'de yasama çalışmalarına katıldım ve değişik konularda önergeler sundum. Türkiye Cumhuriyeti'nde başta Süryanilere yönelik olmak üzere birçok konuda yaşanan hukuksuzlukları ve tarihi olayları gündeme getirmeye çalıştım" dedi.

TBMM bünyesinde ve halk içerisinde yaptığı çalışmaların bazı çevreleri rahatsız ettiğini savunan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Değişik biçimde ve farklı boyutta kişiliğime karşı iftiralar, suçlamalar ve tehditler geliştirildi. Bunun yanında bir kadın bana yönelik iftiralarda bulunarak şantajlara başladı. Söz konusu kadın yaptığı bu iftiraları partime ve daha birçok yere taşıdı. Partim bu konuyu araştırmak için kadınla ve benimle defalarca görüştü. Olayın üzerinden yaklaşık 1 yıl geçtikten sonra kadın bu sefer farklı bir senaryo ile savcılığa şikayette bulundu. Kesinlikle iftiraya dayalı bu şikayet üzerine savcılığın hakkımda hazırladığı fezlekenin TBMM'ye ulaşması sonrasında ve hiç zaman kaybedilmeden ilgili komisyonun 22.07.2020 tarihli toplantısının gündemine alındı. Yüzlerce fezlekenin bekletildiği komisyonda siyasi saiklerle gündeme alınmış olması anlatılanların yalan olduğu gerçeğini değiştirmez. Ortaya çıkan bu gelişmelerden sonra, olayın siyasi bir kumpasa dönüşeceği bilinciyle kamuoyunu aydınlatma ihtiyacını duydum. Bu nedenle, partimin zarar görmemesi ve bu iddianın suiistimal edilmemesi için partim HDP'den istifa etme kararını aldım. Bilinmelidir ki gerçekle alakası olmayan bu iddia üzerine açılan soruşturma dosyasından adil bir yargılama olması durumunda kesinlikle beraat edeceğime inanıyorum."

KOMİSYON ÇARŞAMBA GÜNÜ TOPLANACAK

HDP'li Tuma Çelik'in, 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesinde Mardin'de seçim çalışmaları kapsamında dernek toplantısına katılan bir kadına tecavüz ettiği iddia edildi. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, kadının şikayeti üzerine Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören fezlekeyi düzenleyerek Meclis'e gönderdi. Meclis Adalet Anayasa Karma Komisyonu, 22 Temmuz Çarşamba günü, partisinden istifa eden Çelik hakkındaki fezlekeyi görüşmek üzere toplanacak.


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Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 11:06 Kaynak: DHA

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