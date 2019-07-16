Son Dakika Haberleri: Tecavüzle suçlanan profesöre 27 yıl 6 ay hapis talebi (1)
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Tecavüzle suçlanan profesöre 27 yıl 6 ay hapis talebi (1)

3 saat önce

Ankara'da, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye (23) tecavüz ettiği suçlamasıyla tutuklanıp, savcılık kararıyla resen tahliye edilen Prof. Dr. Hasan Bilgili hakkında soruşturma tamamlandı.

Tecavüzle suçlanan profesöre 27 yıl 6 ay hapis talebi (1), System.String[]

Ankara'da, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye (23) tecavüz ettiği suçlamasıyla tutuklanıp, savcılık kararıyla resen tahliye edilen Prof. Dr. Hasan Bilgili hakkında soruşturma tamamlandı. İddianamede, Hasan Bilgili için, 'nitelikli cinsel saldırı', 'cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 5 yıldan 27 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Özkan ARSLAN/ANKARA,


Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:04 Kaynak: DHA
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