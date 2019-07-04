Son Dakika Haberleri: Tecavüzle suçlanan profesöre 'kamu görevinden çıkarma' cezası (2)
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Tecavüzle suçlanan profesöre 'kamu görevinden çıkarma' cezası (2)

1 saat önce

EMEKLİLİĞİ İPTAL OLMAYACAKAnkara Üniversitesi'nden alınan bilgiye göre, tecavüzle suçlanan Prof. Dr. Hasan B.'nin emekliliği iptal olmayacak.

Tecavüzle suçlanan profesöre 'kamu görevinden çıkarma' cezası (2), System.String[]

EMEKLİLİĞİ İPTAL OLMAYACAK

Ankara Üniversitesi'nden alınan bilgiye göre, tecavüzle suçlanan Prof. Dr. Hasan B.'nin emekliliği iptal olmayacak. Üniversite yetkilisi, emeklilik hakkının anayasal hak olduğunu, emekliliğe hak kazanan kişi 'cinayet' suçlamasıyla cezaevine girse dahi, bu durumun emekli olmasının önünde bir engel olamayacağını ifade etti.

Haber: Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ ANKARA,


Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 06:00 Kaynak: DHA
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