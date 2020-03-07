Tecavüzle suçlanan Woody Allen'nın kitabının basımı iptal edildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Tecavüzle suçlanan Woody Allen'nın kitabının basımı iptal edildi - Son Dakika Dünya

Tecavüzle suçlanan Woody Allen'nın kitabının basımı iptal edildi

16 dakika önce

Hachette kitap yayınevi, ABD'li ünlü oyuncu ve yönetmen Woody Allen'nın notlarından derlediği öz yaşam öyküsünü konu alan kitabı basmayacağını açıkladı.

Hachette kitap yayınevi, ABD'li ünlü oyuncu ve yönetmen Woody Allen'nın notlarından derlediği öz yaşam öyküsünü konu alan kitabı basmayacağını açıkladı. View on euronews

Tecavüzle suçlanan Woody Allen'nın kitabının basımı iptal edildi

Amerika Birleşik Devletleri, Woody Allen, Yönetmen, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 08:42 
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Son Dakika

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