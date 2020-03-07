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Tecavüzle suçlanan Woody Allen'nın kitabının basımı iptal edildi
16 dakika önce
Hachette kitap yayınevi, ABD'li ünlü oyuncu ve yönetmen Woody Allen'nın notlarından derlediği öz yaşam öyküsünü konu alan kitabı basmayacağını açıkladı.
Hachette kitap yayınevi, ABD'li ünlü oyuncu ve yönetmen Woody Allen'nın notlarından derlediği öz yaşam öyküsünü konu alan kitabı basmayacağını açıkladı. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 08:42
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