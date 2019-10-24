Tecavüzü Konuşmamız Lazım: Akıllı, kışkırtıcı, çığır açan bir kitap

"Memlekette cinsel tacize uğramamış kadınlar elini kaldırsın. Sözle, gözle, elle kolla taciz yaşamamış olanımız var mıdır?

Tecavüz, bedensel sınırlarınızın onayınız olmadan ihlali; bu kitap da tecavüzü anlatıyor. Hani seslerin kısılıp gözlerin kaçırıldığı, 'Yazık, hayatı mahvoldu kızcağızın,' denilen ve fakat kısık sesliler korosunun tacizciyi, tecavüzcüyü öyle sessizce es geçip görmezden geldiği tecavüzü anlatıyor. Cesaretle, yüksek sesle, utanmadan, utancı hakiki sahibi riyakâr topluma ve tecavüzcüye iade ederek. Lütfen okuyun ve kızlarınıza, oğullarınıza okutun."

Psikiyatr Dr. Gülcan Özer

"Sesi çıkamayanların sesi, karanlıkta bırakılanlara bir ışık; Sohaila Abdulali'nin bu sayfalara döktüğü sözcükler dilerim bu konuda yazılmış bir manifesto olur. Bu kitap bir karşı duruştur. Bunlar yazıldıkça dünya değişecek ve her şey kötü sonla bitmeden önce önlenecektir kötülük."

Kardeşini Doğurmak kitabının yazarı Büşra Sanay

Sohaila Abdulali tecavüz konusuna bakış açımızı değiştiren, bu konuda suskun kalmamamız gerektiğini dile getiren bir kadın. Kendisi 17 yaşındayken Hindistan'ın en büyük şehri Mumbai'de bir erkek arkadaşıyla dolaşırken serseri bir güruhun toplu tecavüzüne maruz kaldı. Başına gelen o olayı üç yıl sonra bir kadın dergisine yazdığı "Canımı kurtarmak için savaştım…ve kazandım"başlıklı yazıda anlattı. O travmanın üstesinden gelerek kendine yeni bir yaşam kurdu.

Ama Hindistan'da da dünyanın hemen hemen bütün diğer ülkelerinde de tecavüzler devam etti. Pek çok yerde üstü örtüldü. Ancak, aradan 30 yıl geçtikten sonra, Delhi'de bir kadına tecavüz edilip öldürülmesini protesto edenler Sohaila Abdulali'nin o yazısını sosyal medyada binlerce kez paylaşarak dünyaya yayılmasını sağladılar.

Bunun üzerine Sohaila Abdulali, başta kendi küçük kızı olmak üzere herkesi tecavüz konusunda bilinçlendirmek, bunun hasıraltı edilmesini önlemek amacıyla kendi deneyiminin yanı sıra tecavüz mağdurlarıyla yaptığı konuşmaları ve diğer araştırmalarını Tecavüzü Konuşmamız Lazım kitabında topladı. Kitap Amerika'dan Hindistan'a, Güney Afrika'ya, Meksika'ya, Kuveyt'e açılan bir yelpazedeki tecavüz olaylarından örnekler aktararak bir anlamda Amerika'daki #MeToo hareketini küreselleştirmiş oldu.