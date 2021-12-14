Üye Girişi
"Tecde Mahallemizi Güzel ve Akıcı Yollarla Buluşturuyoruz" - Son Dakika

"Tecde Mahallemizi Güzel ve Akıcı Yollarla Buluşturuyoruz"

14.12.2021 12:19
"Tecde Mahallemizi Güzel ve Akıcı Yollarla Buluşturuyoruz"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Son dönemlerdeki yatırımlarımızla planlı ve sağlıklı bir gelişim döneminden geçen Tecde mahallemizin ulaşım ağını yeni yatırımlarla daha kaliteli ve nitelikli bir görüntüye ulaştırıyoruz." diye konuştu.

YEŞİLYURT BELEDİYE FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, İLÇENİN ULAŞIM AĞINI YENİ YATIRIMLARLA KONFORLU HALE GETİRİYOR

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cüreoğlu ile birlikte Tecde Mahallesinin beş farklı caddesinde gerçekleşen yol yenileme ve düzenleme çalışmalarını inceledi.

Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Hasan Özaltun'dan çalışmalar hakkında bilgiler alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, personellere kolaylıklar dileyip tatlı ikramında bulundu.

Tecde mahallesinin yeni yatırımlarla hızlı, planlı, sağlıklı ve güzel bir gelişim sürecinden geçtiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz 2021 yılı yatırım programına aldığımız yol yenileme, yol açma, mevcut yolları düzenleme, sıcak asfalt serimi ve sathi kaplama gibi hizmetlerine aralıksız devam ederken, bizlerde saha çalışmalarını yakından takip ediyoruz.Pandemi ve deprem süreçlerinden sonra ilçemizde en fazla göç alan, nüfusu artan ve yapılaşmanın arttığı mahallelerimizin başında gelen Tecde bölgemizde ki gelişim sürecinin planlı ve sağlıklı olabilmesi için alt ve üst yapı hizmetlerini büyük bir titizlikle yerine getiriyoruz.Mahallemizin konumu ve yeri itibariyle müstakil ev taleplerinin artması, vatandaşlarımızın da bu tür yerleşim alanlarını tercih etmeleri nedeniyle bizlerde yeni sosyal yaşam alanları, kaldırım düzenleme, aydınlatma, yol yenileme ve yol açma gibi hizmetlerimizle bu bölgemizin daha yaşanabilir ve güzel bir kimliğe ulaşması için gayret ediyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, Tecde mahallemizin Avcı, Sevenler, Başarı, Aziziye ve Saray Önü caddelerinde toplam uzunluğu 1.230 metre olup, alt yapısı tamamlanan yollarımızı toplamda serilen 1.800 ton sıcak asfalt ile daha modern ve güzel bir görüntüye ulaştırıyorlar. İlçemizin her noktasında olduğu gibi nüfus yoğunluğu her geçen gün artan Tecde ve çevre mahallelerimizin ulaşım noktasında sıkıntı yaşamamaları ve sorunsuz bir kış dönemi geçirmeleri içinde imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Ekiplerimiz alt yapısı tamamlanan yollarımızın kalite standartını artırmaya, konforlu ve güzel yolları hemşehrilerimizi buluşturmaya aynı azim, aynı gayret ve aynı kararlılıkla devam edecekler. Yatırımlarımız Tecde mahallemize ve Yeşilyurt'umuza hayırlı uğurlu olsun.Yılın her mevsiminde ilçemizin dört bir tarafına güzel ve kaliteli hizmetler ulaştıran Fen İşleri Müdürlüğümüzün tüm çalışanlarına ise ayrıca teşekkür ediyorum. " diye konuştu.

Tecde mahalle sakinleri de, yol yenileme hizmetlerinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sundular.

Fen İşleri Müdürlüğü, Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Yatırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Tecde Mahallemizi Güzel ve Akıcı Yollarla Buluşturuyoruz' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yabancıya konut satışında rekor! Türkiye'de en fazla konut alanlar İran vatandaşları 12:18 Yabancıya konut satışında rekor! Türkiye'de en fazla konut alanlar İran vatandaşları
Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı 11:27 Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu! 10:26 Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu! Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın HDP'li yeğeninden skandal sözler: İstanbul da bizim için 'Kürdistan'dır 10:23 Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın HDP'li yeğeninden skandal sözler: İstanbul da bizim için 'Kürdistan'dır Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak 10:01 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak Ufolarla karşılaşan pilotlar araştırıldı! Beyinleri hasar görmüş 09:38 Ufolarla karşılaşan pilotlar araştırıldı! Beyinleri hasar görmüş Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı 08:36 Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı Mansur Yavaş'ıın ısrarı sonrası Melih Gökçek zırhlı aracını teslim edeceğini bildirdi 20:07 Mansur Yavaş'ıın ısrarı sonrası Melih Gökçek zırhlı aracını teslim edeceğini bildirdi

Son Dakika Haberleri
12:17 Yabancıya konut satışında rekor! Türkiye'de en fazla konut alanlar İran vatandaşları
12:09 İlk 500 Omicron vakası incelendi: Aşılar varyanta karşı ne kadar etkili?
12:01 Bilim Kurulu Üyesinden tedirgin eden açıklama! Tarih verip, ''Omicron baskın hale gelebilir'' dedi
11:56 Edirne'ye Bulgarlar, Iğdır'a Azeriler gelmişti! Van'ı da İranlılar doldurdu
11:49 Rastlantı şaşkına çevirdi! Ölümden dönen Gülçin Ergül'ün bir ay önce yayınlanan kibindeki kaza sahnesi gerçek oldu
11:47 ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı
11:46 4 çocuğa mezar olan evden anne ve bir çocuğunun kurtarılma anı saniye saniye kamerada
11:41 Fransa Versay Sarayı'nın bir kısmı BAE'ye satıyor! 50 milyon dolarlık yatırımla otel yapılacak
11:34 Sahte içki kabusu tekrar ortaya çıktı, arka arkaya acı haberler gelmeye başladı! İki günde toplam 9 kişi öldü
11:27 Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı
Canlı oturuma katılan yapay zeka uyardı: Savaş istemiyorsanız var olmamalıyım! Canlı oturuma katılan yapay zeka uyardı: Savaş istemiyorsanız var olmamalıyım!         
12:22
İlk 500 Omicron vakası incelendi: Aşılar varyanta karşı ne kadar etkili? İlk 500 Omicron vakası incelendi: Aşılar varyanta karşı ne kadar etkili?         
12:09
En son 1970 yılında görülen ve nesli tükendiği sanılan Anadolu Parsı ilk kez bu kadar yakından görüntülendi En son 1970 yılında görülen ve nesli tükendiği sanılan Anadolu Parsı ilk kez bu kadar yakından görüntülendi         
10:58
Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz         
10:25
At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar         
10:02
"Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü! "Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü!         
10:00
Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu         
09:06
Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor         
21:41
Merkez Bankası'nın piyasaya 4. defa yaptığı dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti Merkez Bankası'nın piyasaya 4. defa yaptığı dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti         
19:26
Stokçulukta ceza üst sınırı 2 milyon TL'ye çıkıyor Stokçulukta ceza üst sınırı 2 milyon TL'ye çıkıyor         
18:10
Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz         
17:54
Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi         
17:39
Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı         
17:23
Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı         
17:02
Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi! Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi!         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2021 12:27:39. #1.12#
SON DAKİKA: "Tecde Mahallemizi Güzel ve Akıcı Yollarla Buluşturuyoruz" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement