Tecdeliler Altın Kayısı Bulvarı'na EDS istiyor - Son Dakika

Tecdeliler Altın Kayısı Bulvarı'na EDS istiyor

Malatya'nın en geniş bulvarı olan Altın Kayısı Bulvarı üzerinde, kazaların olmaması için bölge sakinleri Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kurulmasını istiyor.

Malatya'nın en geniş bulvarı olan Altın Kayısı Bulvarı üzerinde, kazaların olmaması için bölge sakinleri Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kurulmasını istiyor.

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Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesinde yer alan Altın Kayısı Bulvarında özellikle araçların hız kurallarına uyması adına EDS'nin gerekliliğini anlatan Tecde Mahallesi Muhtarı Ali Yiğit, "Tecde'yi Ankara asfaltına bağlayan 3 bin 300 metre uzunluğunda 50 metre genişliğinde bulunan Altın Kayısı Bulvarı üzerinde sağlı sollu yerleşim alanları mevcut. Belirtilen bulvar üzerinde iki özel bir de resmi okullar var. Yolun geniş ve düz olması nedeniyle araçlar 100-120 km hızla gidiyor. Özellikle gece 150 km hızla giden araçlar bile var" ifadelerini kullandı.


Bulvar üzerindeki konutlarda oturan mahalle sakinlerinin yoğun şikayetlerinin bulunduğuna da dikkat çeken Muhtar Yiğit, "Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğüne kasis talebinde bulunduk ancak yolun bulvar olması nedeniyle kasis talebimiz ret edildi. Karşılıklı yol geçişleri olmadığından sinyalizasyon talebimizde uygun görülmedi. Özellikle yaya geçişlerinde vatandaşlar büyük sıkıntı yaşıyorlar. Altın Kayısı Bulvarı üzerine EDS kurulması halinde bu sorunumuz çözülecek" şeklinde konuştu.


Burada ölümlü veya yaralamalı bir kaza meydana gelmeden sorunun çözülmesini beklediklerini vurgulayan Yiğit, Malatya Büyükşehir Belediyesinden ilgi ve sorunun çözümünü beklediklerini kaydetti. - MALATYA

Ali Yiğit, Yeşilyurt, Malatya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 14:27 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tecdeliler Altın Kayısı Bulvarı'na EDS istiyor - Son Dakika
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