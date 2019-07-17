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Tecer Gölü kurudu

1 saat önce

Sivas'ın Ulaş ilçesindeki Tecer Gölü, su kaynaklarının yetersiz olması nedeniyle kurudu.

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Sivas'ın Ulaş ilçesindeki Tecer Gölü, su kaynaklarının yetersiz olması nedeniyle kurudu.
İlçeye yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulunan ve doğal kaynak sularından beslenen Tecer Dağı eteklerindeki Tecer Gölü yeterli yağışların olmaması ve su kaynaklarının yetersizliği nedeniyle zor günler geçiriyor.
Tecer Gölü yakınında bahçesi bulunan Abbas Sarıtaş (83), AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllardır göl kenarında bostan ve bahçe işleri yaptığını söyledi.
Doğal kaynak suları, yağmur ve kar sularıyla beslenen gölün geçmiş yıllarda da kuruduğunu aktaran Sarıtaş, şunları kaydetti:
"Merhum belediye başkanı İsmail Koçak 2009 yılında gölün kurtarılması için çalışma başlattı.Tecer Dağı'ndan boşa akan kaynak suları borularla bölgeye taşındı. Dağdan gölün bulunduğu alana kadar yaklaşık dört kilometrelik bölüme toprak altından döşenen borularla getirilen su ile göl doldurulmaya başladı. Taşıma suyun yanı sıra, yağmur ve kar suları ile beslenen göl dolarak göçmen kuşların barındığı piknikçilerin uğrak yeri olmuştu, çevreye bir güzellik katmıştı. Fakat bu yıl yağışların az olması ve Tecer Dağı'nın kaynak sularının tükenmesi sonucu gölümüz yine kurudu. Buda bizleri üzdü, inşallah önümüzdeki yıllar kar ve yağmur fazla yağar da gölümüz eski güzelliğine kavuşur."
Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:10 Kaynak: AA
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