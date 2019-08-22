Son Dakika Haberleri: Tecer Irmağı'nın yatağı temizleniyor
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Tecer Irmağı'nın yatağı temizleniyor

19 dakika önce

Sivas'ın Ulaş ilçesine yaklaşık 15 kilometre mesafedeki Tecer Dağı eteklerinden çıkan kaynak sularıyla beslenen Tecer Irmağı'nın yatağında temizlik çalışması başlatıldı.

Tecer Irmağı'nın yatağı temizleniyor, System.String[]

Sivas'ın Ulaş ilçesine yaklaşık 15 kilometre mesafedeki Tecer Dağı eteklerinden çıkan kaynak sularıyla beslenen Tecer Irmağı'nın yatağında temizlik çalışması başlatıldı.

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe merkezinden geçerek Kızılırmak'a dökülen Tecer Irmağı'ndaki kaynak sularının azalmasıyla su seviyesinin düştüğünü söyledi.

Bu nedenle ırmak yatağında çamur ve otların oluştuğunu belirten İlbey, "Kış ve ilkbahardaki yağışların ırmağın su seviyesini artırması bekleniyor. Olası su taşkınlarına karşı önlem almak amacıyla talebimiz üzerine her yıl olduğu gibi bu yıl da DSİ Bölge Müdürlüğü ekiplerince ırmağın yatağında temizleme çalışması başlatıldı." dedi.

İlbey, temizlik çalışmasının en kısa zamanda tamamlanacağını dile getirdi.

Yıldırım Turan, Kızılırmak, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:12 Kaynak: AA
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