Tech Brands Türkiye'den Yurtiçi Kargo'ya ödül - Son Dakika

Tech Brands Türkiye'den Yurtiçi Kargo'ya ödül

22.02.2021 11:48
Tech Brands Türkiye'den Yurtiçi Kargo'ya ödül, System.String[]

Türkiye'nin teknolojik olarak en gelişmiş şirketlerini değerlendirdiği belirtilen Tech Brands Türkiye, kargo sektörünün En Teknolojik Markası kategorisinde birincilik ödülünü Yurtiçi Kargo'ya verdi.

Türkiye'nin teknolojik olarak en gelişmiş şirketlerini değerlendirdiği belirtilen Tech Brands Türkiye, kargo sektörünün En Teknolojik Markası kategorisinde birincilik ödülünü Yurtiçi Kargo'ya verdi.

Türkiye'deki markaların teknoloji alanındaki, tüketici marka algısını araştıran bir ödül programı olan Tech Brands Turkey kapsamında, 26 farklı sektörde açık uçlu sorularla, Türkiye genelindeki tüketici kitlesinin vermiş olduğu yanıtlar baz alınarak hazırlanan raporun sonucunda, 'Türkiye'nin en teknolojik markaları' ödüllendirildi. Pandemi nedeniyle youtube üzerinden yapılan canlı yayınla yapılan ödül töreninde kazanan markalar ödüllerine kavuştu. Yurtiçi Kargo, 2020 yılında olduğu gibi bu yıl da kargo sektörünün En Teknolojik Markası seçildi.

Tüm yazılımlar şirket içinde üretiliyor

Verilen bilgiye göre, mobil uygulamaların yaygın olarak kullanıldığı Yurtiçi Kargo'da tüm operasyon aşamalarında ve müşterilere sunulan hizmetlerde şirket bünyesinde geliştirilen yazılım sistemlerinden yararlanılıyor. Kargo sektöründe müşterilerin kullanımına sunulan mobil uygulamayı ilk geliştiren şirketlerden biri olan Yurtiçi Kargo'nun uygulaması ile müşteriler kargolarını teslim ettikleri andan itibaren uygulama üzerinden takip edebiliyor. Kuryelerin kullandığı el terminallerinde kullanılan yazılımı da kendi Ar-Ge merkezinde geliştiren kargo şirketi, el terminalleri ile kargo operasyonunun kesintisiz ve güvenli bir şekilde takip edilebilir olmasını sağlıyor. Geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği YK Plus projesiyle sektöre yeni teslimat modelleri ve yeni uygulamalar kazandıran şirket, bu projede de kendi yazılımlarını kullanıyor. YK Plus Taşıyıcı ve Teslim Noktaları için geliştirilen mobil uygulama ile kargo süreci güvenli bir şekilde yönetiliyor. Taşıyıcı ve Teslim Noktası uygulamasında yer alan kişilerin akıllı telefonlarına yükledikleri mobil uygulama sayesinde kargo teslim süreci güvenli bir şekilde takip edilebiliyor.

Ayrıca e-ticaret kullanımında büyük bir artışın yaşandığı 2020 yılında sergilediği performansla müşterilerinin güvenini kazanan Yurtiçi Kargo, Areda Survey araştırma şirketinin gerçekleştirdiği ankette En Güvenilir Kargo Şirketi olarak seçildi. Kasım ayında 2 bin 4 yüz kişi ile yapılan araştırmada, katılımcıların yüzde 56.2'si kargo şirketi tercihinde 'güvenilir hizmet vermesi'nin belirleyici olduğunu söylerken, katılımcıların yüzde 21.8'i en çok Yurtiçi Kargo'ya güven duyduklarını söyledi. - İSTANBUL

Tech Brands Türkiye'den Yurtiçi Kargo'ya ödül

Türkiye, Turkey, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tech Brands Türkiye'den Yurtiçi Kargo'ya ödül - Son Dakika Ekonomi


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