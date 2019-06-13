Tech Data Türkiye Genel Müdürülüğünde Atama

Atama açıklamasıyla birlikte 8 yıldır Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. genel müdürü olarak görevini yürütmekte olan Hakkı Eren'in Tech Data'dan ayrılırken Behçet Yumrukcallı yeni görevinde, Tech Data stratejilerinin uygulanmasından ve büyümesinden, Tech Data çözümlerinin ve vaatlerinin Türkiye pazarı için karlı büyümeyi destekleyecek şekilde yönetilmesinden sorumlu olacak.

Atama hakkında görüşlerini bildiren Tech Data Doğu Avrupa Bölgesi Başkan YardımcısıJudith Schreibmayer , "Hakkı Eren'e yaptığı mümkemmel işler için teşekkür ediyor; kendisine gelecek yaşamında en iyi dileklerimi sunuyorum. Eşsiz deneyimlere ve bilgi bilgi birikimine sahip olan Behçet Yumrukçallı'ya ''Aramıza hoşgeldin'' diyor; Behçet ile çalışmanın Türkiye'deki işlerimizi daha da geliştireceğine ve büyüteceğine inanıyorum. İleriki aylarda ve yıllarda büyümemizin farklı seviyere ulaşacağına inanıyorum'' dedi.

Behçet Yumrukçallı İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik Haberleşme Bölümü mezunu olup,master eğitimini New Orleans UniversitesiBilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır. 13,5 yıl NetApp Türkiye Genel Müdürü olarak görev yapmış olan Yumrukçallı daha önce Reuters ve Netas'ta da farklı posizyonlarda görev yaptıktan sonra EMC TeknolojiGrup Direktörlüğü görevini yürütmüştür.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.