TechAnkara Proje Pazarı 2019 gerçekleşti

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen TechAnkara Proje Pazarı, 18 Kasım'da ATO Congresium'da başladı.



TechAnkara Proje Pazarı için 356 yenilikçi proje başvurusu alındı ve değerlendirmeler sonucu ilk 100 proje belirlendi. İlk 100 projenin faaliyet alanı ve hedef sektör dağılımı 22 bilgi ve iletişim teknolojileri, 17 sağlık teknolojileri, 12 enerji ve çevre, 10 savunma, havacılık ve uzay, 8 elektrik & elektronik, 6 gıda ve tarım, 5 ulaştırma ve otomotiv, 4 malzeme ve nano/mikro teknolojiler, 4 makine ve mekatronik, 3 eğitim, 9 diğer teknolojiler şeklinde sıralandı. TechAnkara Proje Pazarı ile teknoloji tabanlı yenilikçi projeleri olan girişimcilere Ankara Kalkınma Ajansı tarafından fuar alanı ve stant hizmetleri tahsis edildi. Etkinlikte ilk 100'e giren girişimcilerin özel şirketler, melek yatırımcılar ve yatırım fonları, ölçeklenmiş girişimciler, sosyal girişim destek mekanizmaları, kamu kurumları ile bir araya gelmesi amacıyla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi. Etkinlikte ilk 100 proje içinden seçilen 10 projenin girişimcileri, yatırımcılardan ve paydaş şirket yöneticilerinden oluşan değerlendiricilere yatırımcı sunumlarını gerçekleştirdi.



TechAnkara Proje Pazarı açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "TechAnkara'da oluşan güç birliği Türkiye'yi küresel ekonomide daha yukarılara taşıyacak sanayi altyapısına, girişimcilik ruhuna ve insan kaynağına sahip olduğumuzu net şekilde ortaya koymakta. Proje Pazarında, farklı olgunluk seviyelerinde startuplara yer veriliyor olması memnuniyet vericidir. Böylece fikir aşamasında olan startuplardan küreselleşme açılımı yapmak isteyen projelere kadar birçok farklı tasarım yatırımcıya sunulabilmektedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Ankara Kalkınma Ajansına, startup sahiplerine birebir mentörlük yaparak yönlendirdikleri, yatırımcılara da finansal yönetim ve mevzuat yönünden rehberlik ettikleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Daha güçlü bir Türkiye için katma değerli üretim ve milli teknolojinin sağlam işbirliği temelleri üzerinde yükseleceğine dikkati çeken Oktay, "Kalkınma ajanslarımızın başlatacağı 'Bölgesel Girişim Sermayesi Programı' ile finansman ihtiyacı olan firmaları yerelden destekleyeceğiz. İcat çıkaran inovatif projeler piyasada hak ettiği değere kavuştukça kazanan milletimiz, kazanan Türkiye olacaktır" dedi.



TechAnkara Proje Pazarı teknoloji buluşmasının verimli ve bereketli geçmesini dileyen Oktay, program kapsamında Ankara Kalkınma Ajansının yaptığı değerlendirmede dereceye giren 101 startup sahibini tebrik etti.



Etkinlikte bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez ise, "Temel hedefimiz katma değerli üretim, yüksek verimlilik, dijital dönüşüm ve sürdürülebilir yüksek kalkınmayı sağlamaktır. Bu açıdan kalkınma ajanslarının çalışmaları son derece değerli" ifadelerini kullandı.



Ankara Valisi Vasip Şahin de, TechAnkara'nın girişimcileri bir araya getirdiğini kaydederek, "Ajans, Ankara'nın nitelikli beşeri sermayesini ve teknoloji üretme kabiliyetlerini tüm faaliyetlerinde öne çıkararak üzerine düşen görevi yerine getirmek için gayret etmektedir. Ajansın, gerek ülkemizin gerekse Ankara'nın yatırım ortamının gelişmesi ve başkentin geleceğinin şekillenmesi için yapmış olduğu önemli çalışmalardan biri olan TechAnkara projesi, bu duyarlılığın çıktısı bir faaliyet olarak bu yıl 9. kez girişimcilerle, yatırımcılarla ve ziyaretçilerle buluşmaktadır" dedi.



Şahin, ayrıca topyekün kalkınmanın yolunun Ankara'nın teknoloji üretme ve katma değer yaratma kabiliyetlerini artırarak, bölgesel rekabetçiliğinin güçlendirilmesinden geçtiğini söyledi. Ankara Kalkınma Ajansının genç girişimci adaylarına yönelik eğitimler düzenlediğini dile getiren Şahin, "Dünya çapında ürünler ortaya koyan ve biyoteknoloji, nanoteknoloji gibi geleceğin sektörlerinde yer alacak girişimciler burada yetişiyor. Bu, Ankara'nın ve Türkiye'nin zenginliğidir" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından Proje Pazarı'nın dijital açılışı gerçekleştirilirken, aile fotoğrafı çektirildi. Protokol mensupları projelerin sergilendiği fuar alanında bulunan stantları gezdi. Jüri tarafından yapılan değerlendirme neticesinde birincilik ödülünü Neurocess, ikincilik ödülünü Fazla Gıda-Dijital Atık Yönetim Platformu, üçüncülük ödülünü ise Karayel-Küçük Ölçekli Off-Grid Rüzgar Türbini aldı. Finale kalan ve çeşitli ödüllere layık görülen proje sahiplerine ödülleri takdim edilerek fotoğraf çekimi yapıldı.



Açılışa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Ankara Valisi ve Ankara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Vasip Şahin, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürü Halil İbrahim Çetin, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Haluk Özen, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, Ostim Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, Ankara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkent Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Şadi Türk, Ankara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi ve MÜSİAD Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Fehmi Yılmaz, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, proje sahipleri, girişimciler, yatırımcılar ile kamu kurum ve kuruluşlarından gelen üst düzey çok sayıda davetli katıldı. - ANKARA