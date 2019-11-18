Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, katma değerli üretim, yüksek verimlilik, dijital dönüşüm ve sürdürülebilir yüksek kalkınmayı sağlamanın temel hedefleri olduğunu belirterek, "Bu açıdan kalkınma ajanslarının çalışmaları son derece değerli." dedi.

Ankara Kalkınma Ajansının koordinasyonunda, ildeki teknoloji geliştirme ve organize sanayi bölgeleri, üniversiteler, Ar-Ge kurumları, kuluçka merkezleri ve girişimcilik ekosistemi paydaşlarının iş birliğiyle düzenlenen 9. TechAnkara Proje Pazarı etkinliği, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da katılımıyla, ATO Congresium'da gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, etkinlikteki konuşmasında, dünya çapında ürün satabilen ülkelerde, yatırımcı-girişimci iletişiminin yüksek olduğunu söyledi.

Etkinliği uluslararası boyuta da taşıyacaklarını bildiren Dönmez, "Hem küresel sermayenin bize gelmesi, hem girişimcilerimizin artması, hem de sermayemizin yurt dışında da şirketlere ortak olması lazım." diye konuştu.

Dönmez, küresel ölçekte başarı açısından rekabet ve iş birliğinin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Temel hedefimiz katma değerli üretim, yüksek verimlilik, dijital dönüşüm ve sürdürülebilir yüksek kalkınmayı sağlamaktır. Bu açıdan kalkınma ajanslarının çalışmaları son derece değerli. Bütçe görüşmelerinde bu sene olamasa da gelecek yıllarda ajanslara yapılan maddi desteğin artması başarı hikayelerini de artıracaktır."

İnovasyon, teknoloji ve verimliliğin önemine de değinen Dönmez, "Bunun anahtarı da teknolojik girişimlerin bir araya geldiği ortamlar. Kamu tarafında elimizden geldiğince destek oluyoruz. Kaynakların verimli kullanılmasını da girişimcilerden teknoparklardan, üniversitelerden ve Ar-Ge merkezlerinden bekliyoruz. Bu kapsamda Bakanlık olarak yeni bir program da ilan edeceğiz." dedi.

İlk 5 projeye ticarileşme desteği verilecek

Ankara Valisi ve Ankara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Vasip Şahin de topyekün kalkınmanın yolunun, Ankara'nın teknoloji üretme ve katma değer yaratma kabiliyetlerini artırarak, bölgesel rekabetçiliğinin güçlendirilmesinden geçtiğini söyledi.

Ankara Kalkınma Ajansının genç girişimci adaylarına yönelik eğitimler düzenlediğini dile getiren Şahin, "Dünya çapında ürünler ortaya koyan ve biyoteknoloji, nanoteknoloji gibi geleceğin sektörlerinde yer alacak girişimciler burada yetişiyor. Bu, Ankara'nın ve Türkiye'nin zenginliğidir." ifadesini kullandı.

Şahin, TechAnkara Proje Pazarı'nda 100 stantta sergilenecek 150 projenin, 105 yatırımcıyla buluşacağını belirterek, "Bunların içinden seçilecek ilk 5 projeye ticarileşme desteğinin yanı sıra diğer kurum ve kuruluşlar destek ve katkıda bulunacak." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Proje Pazarı'nın dijital açılışı gerçekleştirilirken, aile fotoğrafı da çektirildi.