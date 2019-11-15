Son Dakika Haberleri: TechAnkara Proje Pazarı "Türksat Tanıtım" kanalında
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TechAnkara Proje Pazarı "Türksat Tanıtım" kanalında

6 saat önce

TechAnkara Proje Pazarı etkinliği "Türksat Tanıtım" kanalından canlı yayınlanacak.

TechAnkara Proje Pazarı

TechAnkara Proje Pazarı etkinliği "Türksat Tanıtım" kanalından canlı yayınlanacak.

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonunda bu yıl 9'uncusu düzenlenecek TechAnkara Proje Pazarı etkinliği, 18 Kasım Pazartesi ATO Congresium'da şirketin iletişim sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

Ankara'daki teknoloji geliştirme bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, kuluçka merkezleri, üniversiteler ve araştırma merkezleri başta olmak üzere girişimcilik ekosistemi paydaşlarının katkısıyla düzenlenen etkinlik, Türksat Tanıtım Kanalı'ndan canlı olarak kamuoyuna aktarılacak.

Türksat, Ankara, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:46 Kaynak: AA
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