Technopc'den 25. yıla özel indirim kampanyası

Technopc, 25. yılına özel yüzde 25 indirim kampanyası başlattığını duyurdu.

Technopc'den yapılan açıklamaya göre, salgın döneminde, zorunlu olarak yaşanan dijitalleşme ile hayatın merkezinde olan bilgisayarlar, yüz yüze eğitime sayılı günlerin kaldığı bu dönemde, çocukların ve gençlerin odağında olmaya devam edecek. Sektörde yaşanan çip krizine rağmen Technopc, yerli üretici olmanın ve kurumsal alandaki 25 yıllık tecrübesinin getirdiği güvenle, hem velilerin, hem öğrencilerin bilgisayar ihtiyaçlarını karşılayabilecek geniş ürün yelpazesi ile son kullanıcıların da technopc markalı bilgisayarlara ulaşabilecekleri fırsatlar sunuyor.

Technopc, 25. yılına özel yüzde 25 indirim kampanyasına bugün başladı. Kampanya kapsamında, technopc notebook, tablet, masaüstü bilgisayar, oyun bilgisayarı olmak üzere her kesime ve her ihtiyaca cevap verebilecek bilgisayar modelleri bulunuyor.

"Video ile öğrenme başarıyı yüzde 82 artırıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Technopc Kurucu Ortağı Murat Yücel, eğitim teknolojilerinin, öğrenmeyi iyileştirme ve herkesin uygun, kaliteli bir eğitim alabilmesini sağlamak için yüksek önceliğe sahip olmaya devam edeceğini belirtti.

Kişiselleştirilmiş öğrenme veya başka bir tanımlama ile öğrenci merkezli yaklaşımın; çocukların yapay zeka, sohbet robotları ve video tabanlı öğrenme tarafından yönlendirilebilecek ve bireysel ilgi alanlarına göre kendi hızlarını ve öğrenme hedeflerini seçmelerine izin vereceğini ifade eden Yücel, şunları kaydetti:

"Eğitimde yapay zeka kavramı; klasik bir yaklaşımla bir öğrencinin ne yaptığını veya bilmediğini belirlemeye ve daha sonra bu öğrenci için kişiselleştirilmiş bir müfredat geliştirmeye odaklanır. Eğitimde yapay zeka pazarının 2025 yılına kadar 6 milyar dolara ulaşması beklenirken, son gelişmelerle ve teknolojik atılımlarla çok daha farklı noktalara ulaşabilir.

Yapılan araştırmalar, video ile öğrenmenin başarıyı yüzde 82, öğrenci memnuniyetini ise yüzde 91 artırdığını gösteriyor. Chatbotlar olarak tanımlanan ve soruları algılayarak ya da kişiyi yönlendirerek sohbet eden yazılımlar yeni nesil eğitimde hızla temel bir araç haline geliyor. Öğrenci ve bilgisayar arasındaki etkileşimi basitleştirmek için tasarlanan sohbet botları; aralıklı öğrenme, anında geri bildirim, bireyin kendi hızında ilerlemesi gibi pek çok avantaj sağlıyor. Bu yenilikçi teknoloji, eğitimcileri yeni stratejilerle donatırken aynı zamanda iş yüklerini de azaltıyor."