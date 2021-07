Technopc, kamu ihtiyaçlarını uçtan uca çözüyor

Technopc, dünya markaları ve yerli markalar olmak üzere perakende, eğitim, sağlık, savunma, finans, kamu, üretim ve telekomünikasyon gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren yüzlerce kurumsal markaya, kamuya ve son kullanıcılara 25 yıldır teknolojik ürün çözümleri üretiyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Technopc, yıllardır kurumsal müşteriler için ürettiği teknolojik ürünler ve elde ettiği know-how sayesinde, kamu alanında sorunsuz ürün ve hizmet sunmaya ve her geçen gün yeni projelere imza atmaya devam ediyor.

Kamu sektörünün beklentileri doğrultusunda bilgisayar üretmek, önemli ölçüde tecrübe, bilgi ve birikim gerektiriyor. İhtiyacı karşılamak ise sadece ürünü ve çözümü üretmek anlamına gelmiyor. Ürünün her bakımdan rüştünü ispat etmiş olması gerekiyor. Bilgisayar üretimi günümüzde belli bir olgunluk seviyesine ulaşmış olsa da kamu sektörüne üretim yapmak için daha yüksek deneyim ve bilgi birikimi gerekiyor. Her yıl büyük teknolojik yatırımların yapıldığı ve kalite standartlarını günümüz koşullarına göre daha da yükselten kamu sektöründe, hizmetlerin aksamaması için sorunsuz teknolojik ürün çözümlerine ihtiyaç duyuluyor. Technopc özellikle kurumsal müşteriler için ürettiği teknolojik ürün çözümlerinin, yıllardır test edilmiş ve onaylanmış ürünler olmasının getirdiği güvenle kamunun beklentilerine cevap vermekte hiç zorlanmıyor.

Bakanlık onaylı Technopc Tasarım Merkezi

Kamu için üretim yapacak şirketlerin belli kriterleri karşılaması gerekiyor. Technopc, 25 yıllık deneyimi, yerli AR-GE'si, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı tasarım merkezi ile kamu ihtiyaçlarına uçta uca çözümler sunarak öne çıkıyor. Geniş yelpazedeki ürünleri Türkiye'de üretiyor. Kamunun farklı alanları için özel çözümler üreten Technopc, eğitimden sağlığa, savunma sanayisinden saha operasyonlarının ihtiyaç duyduğu güvenlikli ve sağlam, en zorlu iklim koşullarında bile kullanılabilir bilgisayarlara kadar her alanda ürünleri ile dikkati çekiyor.

Türkiye'nin en kapsamlı sağlık yatırımlarından biri olan şehir hastaneleri, kesintisiz çalışma, yüksek performans ve başarılı mobilite gereken ürünleri için Technopc'yi tercih ediyor. Türkiye'nin 9 büyük şehir hastanesi projesinde Technopc teknolojik, medikal ürün ve çözümleri aktif olarak kullanılmaya devam ediyor. Bu hastanelerde doktor/banko bilgisayarları, medikal tabletler, medikal AIO serisi, bilgilendirme ekranları, medikal ilaç dağıtım, mobil/medikal iş istasyonu, kan alma/pendant serisi, medikal el terminali serisi ve hasta başı ekran serisi ürünleri kullanılıyor.

Türkiye'de 100'den fazla üniversitede Technopc

Technopc aynı zamanda kamuda eğitim sektörünün ihtiyaçları için de yenilikçi çözümler üretiyor. Bu çözümler sayesinde yalnızca geleneksel bilgisayarlar değil, aynı zamanda eğitim yaşamını kolaylaştıracak, deneyimi geliştirecek, sınıflardaki teknoloji kullanımını artıracak çözümler hedefleniyor. Technopc eğitim serisi, bir okulun uçtan uca ihtiyaç duyduğu tüm çözümleri kapsıyor. Öğrenci ve öğretmen tableti serisi, sanallaştırma çözümleri serisi, akıllı tahta ve kürsü PC serisi, bilgilendirme ekranları serisi, AIO PC serisi, mini PC serisi, STORAGE ve SUNUCU çözümleri yer alıyor. Türkiye'de 100'den fazla üniversitede Technopc teknolojik ürün çözümleri kullanılıyor.

Finansal çözümler

Türkiye'nin en önde gelen finans kurum ve kuruluşları, bankaları Technopc ürün ve çözümlerini kullanılmaya devam ediyor. Technopc diğer ürünlerde ve çözüm serisinde olduğu gibi sadece bilgisayar ve mobil cihaz değil, bu alanda da yenilikçi çözümleri ile öne çıkıyor. Bu çözümler arasında para taşıma/araç takip 4G GPRS serisi, bilgilendirme ekranları serisi, sıramatik, anket sistemleri, AIO serisi, mini PC serisi, kiosklar, çağrı merkezi çözümleri, NVR serisi, dijital imza tabletleri ve Rugged tablet serisi yer alıyor. Bu çözümler sayesinde müşteri iletişimi, geri bildirim alma, araçların güvenli bir şekilde uzaktan takip edilebilmesi kolaylaşıyor.

Günümüzde belediyelerin en çok yatırım yaptığı alanların başında akıllı şehircilik çözümleri geliyor. Technopc, belediyelerin bu projelerde ihtiyaç duyduğu donanım altyapısı ve bilgisayarlar konusunda büyük projelerdeki deneyimleri ve başarıları ile ön plana çıkıyor. Kuzey Marmara Otoyol Projesi, Emniyet Müdürlüğü KYGS Sistemleri ve Azerbaycan Metrosu, Technopc deneyimi ve çözümleri ile kesintisiz çalışmaya devam ediyor. Bu projelerde Technopc, panel PC serisi, el terminali serisi, bilgilendirme ekranları serisi, araç takip PC serisi, mini PC serisi, araç takip PC serisi, kamera kayıt PC serisi (server ve storage serisi) ve Firewall güvenlik çözümleri ile yine uçtan uca güvenli, yüksek performanslı çözümler sunuyor.

Havalimanlarında Technopc

Açıklamada görüşlerine yer verilen Technopc Kurucu Ortağı Murat Yücel, teknoloji donanımında 25 yıllık deneyime sahip olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Technopc olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın tasarım merkeziyiz. Bu sayede bünyemizde bulunan mühendisler ile birlikte hem AR-GE faaliyetlerimizi sürdürüyor hem de Technopc'ye özel tasarımlar çıkarıp patentini alıyoruz. Bu sayede öncelikle Türkiye'de, genelde tüm dünyada, kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu özel donanımları yerli olarak geliştirip milli çözümler serisi haline getiriyoruz. Son yıllarda kamu tarafından yapılan en büyük projelerden biri olan İstanbul 3. havalimanı projesinde de bu geliştirmiş olduğumuz çözümler kullanıldı. Bu projede, All in One, Mini PC, Kiosk PC, Smart Pasaport gibi çözümler yer almaktadır. Biz kamunun ihtiyaç duyduğu ürünlerde doğru maliyetin yanı sıra kalite, yüksek performans, sağlamlık, uzun süreli çalışma ve ergonomik tasarımlar ile birlikte dünya standartlarına uygun, sertifikalı çözümler geliştirmeye devam edeceğiz."

Technopc'nin İstanbul'daki üretim tesisinin yanı sıra AR-GE ve tasarım merkezinin haricinde Ankara Bölge Müdürlüğü Operasyonu'nu da geçen yıl büyüttüğünü bildiren Yücel, "Özellikle kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarına hızlı ve yerinde cevap verebilmek, satış sonrası hizmet ve ürün kalitemizi göstermek amacıyla bölge müdürlüğümüz, öncelikli olarak kamuya hizmet etmek için çalışıyor. Mühendislerimiz, teknik kadromuz ve ürün danışmanlarımızın yer aldığı bölge müdürlüğümüz, kamunun ihtiyaçlarını doğru şekilde analiz ederek hızlı ve yerinde hizmet sağlarken, Türkiye'nin her noktasındaki güçlü servis ağımız ile yerinde ve hızlı servis verebiliyoruz." ifadelerini kullandı.