Son Dakika Haberleri: Techxtile Start-Up Challenge 22-23 Ekim’de Bursa’da
Son Dakika Ekonomi Techxtile Start-Up Challenge 22-23 Ekim’de Bursa’da

Techxtile Start-Up Challenge 22-23 Ekim’de Bursa’da

1 saat önce

Tekstilde yeni teknoloji ve metotların üretime dahil edilmesi, yenilikçi ürünler tasarlanması, yeni girişimci ve tasarımcıların teşvik edilmesini hedefleyen Techxtile Start-Up Challenge için geri sayım başladı.

Techxtile Start-Up Challenge 22-23 Ekim’de Bursa’da, System.String[]

Tekstilde yeni teknoloji ve metotların üretime dahil edilmesi, yenilikçi ürünler tasarlanması, yeni girişimci ve tasarımcıların teşvik edilmesini hedefleyen Techxtile Start- Up Challenge için geri sayım başladı.

Up, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:27 
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