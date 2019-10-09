Son Dakika Haberleri: Techxtile Start-Up Challenge’da 15 girişimci yarışacak
Son Dakika Ekonomi Techxtile Start-Up Challenge’da 15 girişimci yarışacak

Techxtile Start-Up Challenge’da 15 girişimci yarışacak

1 saat önce

Techxtile Start-Up Challenge'da yoğun eğitimlerin de yer aldığı eleme sürecinin ardından finale kalan 15 proje, 22-23 Ekim tarihlerinde Bursa'da finalist olmak için yarışacak.

Techxtile Start-Up Challenge’da 15 girişimci yarışacak, System.String[]

Techxtile Start- Up Challenge'da yoğun eğitimlerin de yer aldığı eleme sürecinin ardından finale kalan 15 proje, 22-23 Ekim tarihlerinde Bursa'da finalist olmak için yarışacak.

Bursa, Up, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:26 
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