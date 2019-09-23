Techxtile Start-Up Challenge için girişimcilik eğitimleri başladı
1 saat önce
Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından BTSO ve BEBKA iş birliğinde, tekstilde yeni teknoloji ve metotlarla katma değerli ihracatın artırılması amacıyla, 22-23 Ekim tarihlerinde Bursa'da düzenlenecek olan Techxtile Start-Up Challenge programının Temel Girişimcilik Eğitimleri başladı.
Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından BTSO ve BEBKA iş birliğinde, tekstilde yeni teknoloji ve metotlarla katma değerli ihracatın artırılması amacıyla, 22-23 Ekim tarihlerinde Bursa'da düzenlenecek olan Techxtile Start- Up Challenge programının Temel Girişimcilik Eğitimleri başladı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:25
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