Son Dakika Haberleri: Techxtile Start-Up Challenge, ödül töreniyle sona erdi
Son Dakika Ekonomi Techxtile Start-Up Challenge, ödül töreniyle sona erdi

Techxtile Start-Up Challenge, ödül töreniyle sona erdi

1 saat önce

Tekstilde yeni teknoloji ve metotlarla, katma değerli ihracatın artırılması amacıyla düzenlenen TechXtile Start-Up Challenge ödül töreniyle sona erdi.

Techxtile Start-Up Challenge, ödül töreniyle sona erdi, System.String[]

Tekstilde yeni teknoloji ve metotlarla, katma değerli ihracatın artırılması amacıyla düzenlenen TechXtile Start- Up Challenge ödül töreniyle sona erdi.

Up, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 11:54 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Japonya, Orta Doğu'daki ticari gemilerini korumak için ABD liderliğindeki koalisyona katılmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adana Mutabakatı açıklaması: Değişiklik yok, Suriye'ye girişimizin en önemli dayanağıdır Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketini onayladı Bakanlık, Mehmetçiğe selam gönderlere teşekkür videosu yayınladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 13:06:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Techxtile Start-Up Challenge, ödül töreniyle sona erdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]