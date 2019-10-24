Techxtile Start-Up Challenge, ödül töreniyle sona erdi
1 saat önce
Tekstilde yeni teknoloji ve metotlarla, katma değerli ihracatın artırılması amacıyla düzenlenen TechXtile Start-Up Challenge ödül töreniyle sona erdi.
Tekstilde yeni teknoloji ve metotlarla, katma değerli ihracatın artırılması amacıyla düzenlenen TechXtile Start- Up Challenge ödül töreniyle sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 11:54
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