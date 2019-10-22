Son Dakika Haberleri: Techxtile Start-Up Challenge ve Bursa Textile Show başladı
Son Dakika Ekonomi Techxtile Start-Up Challenge ve Bursa Textile Show başladı

Techxtile Start-Up Challenge ve Bursa Textile Show başladı

1 saat önce

Tekstilde yeni teknoloji ve metotların üretime dahil edilmesi, yenilikçi ürünler tasarlanması, yeni girişimci ve tasarımcıların teşvik edilmesini hedefleyen Techxtile Start-Up Challenge ile URGE projeleri destekleri kapsamında BTSO tarafından düzenlenen Bursa Textile Show Fuarı başladı.

Techxtile Start-Up Challenge ve Bursa Textile Show başladı, System.String[]

Tekstilde yeni teknoloji ve metotların üretime dahil edilmesi, yenilikçi ürünler tasarlanması, yeni girişimci ve tasarımcıların teşvik edilmesini hedefleyen Techxtile Start- Up Challenge ile URGE projeleri destekleri kapsamında BTSO tarafından düzenlenen Bursa Textile Show Fuarı başladı.

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Bursa, Up, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 01:49 
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