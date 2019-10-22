Techxtile Start-Up Challenge ve Bursa Textile Show başladı
1 saat önce
Tekstilde yeni teknoloji ve metotların üretime dahil edilmesi, yenilikçi ürünler tasarlanması, yeni girişimci ve tasarımcıların teşvik edilmesini hedefleyen Techxtile Start-Up Challenge ile URGE projeleri destekleri kapsamında BTSO tarafından düzenlenen Bursa Textile Show Fuarı başladı.
Tekstilde yeni teknoloji ve metotların üretime dahil edilmesi, yenilikçi ürünler tasarlanması, yeni girişimci ve tasarımcıların teşvik edilmesini hedefleyen Techxtile Start- Up Challenge ile URGE projeleri destekleri kapsamında BTSO tarafından düzenlenen Bursa Textile Show Fuarı başladı.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 01:49
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