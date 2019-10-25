Son Dakika Haberleri: Tecil faiz oranı düşürüldü
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Tecil faiz oranı düşürüldü

5 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, yıllık yüzde 22 olarak uygulanan tecil faizi oranı bugünden itibaren yıllık yüzde 19 oldu.

Tecil faiz oranı düşürüldü, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, yıllık yüzde 22 olarak uygulanan tecil faizi oranı bugünden itibaren yıllık yüzde 19 oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Tahsilat Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğe göre, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un bakanlığa tanıdığı yetkiye istinaden, yıllık yüzde 22 olarak uygulanan tecil faizi oranı, bugünden itibaren yıllık yüzde 19 olarak belirlendi. Yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına bugünden itibaren yüzde 19 tecil faizi uygulanacak.

Tebliğin yayımından önceki müracaatlara dayanılarak tecil edilecek amme alacaklarında, müracaat tarihlerinden tebliğin yayımı tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için geçerli olan oranda, tebliğin yayımı tarihinden itibaren de yıllık yüzde 19 tecil faizi geçerli olacak.

Aynı şekilde, tebliğin yayımından önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenen amme alacaklarının, tebliğin yayımından sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına bugüne kadar geçen süre için geçerli oranlarda, tebliğin yayımı tarihinden itibaren de yıllık yüzde 19 tecil faizi uygulanacak.

Diğer taraftan, belirlenen tecil faizinin belirli yüzdesi esas alınarak tecil edilen alacaklar için hesaplanan tecil faizi oranı da tebliğle belirlenen oran ve uygulama esasları dikkate alınarak belirlenecek.

Maliye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 08:38 Kaynak: AA
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