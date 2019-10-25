Son Dakika Haberleri: Tecil faiz oranı yüzde 19'a düşürüldü
Son Dakika Ekonomi Tecil faiz oranı yüzde 19'a düşürüldü

Tecil faiz oranı yüzde 19'a düşürüldü

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, yıllık yüzde 22 olarak uygulanan tecil faizi oranı yıllık yüzde 19'a indirildi.

Tecil faiz oranı yüzde 19'a düşürüldü, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, yıllık yüzde 22 olarak uygulanan tecil faizi oranı yıllık yüzde 19'a indirildi.

Maliye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 08:49 
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Tecil faiz oranı düşürüldü
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