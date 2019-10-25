Tecil faiz oranı yüzde 19'a düşürüldü
1 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanlığınca, yıllık yüzde 22 olarak uygulanan tecil faizi oranı yıllık yüzde 19'a indirildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığınca, yıllık yüzde 22 olarak uygulanan tecil faizi oranı yıllık yüzde 19'a indirildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 08:49
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