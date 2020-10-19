Bedelli askerliği kalıcı hale getiren yasa ile lise ve dengi okullardaki öğrenciler için 29 olan tecil yaş sınırı, 22'ye düşürüldü. Değişiklikten haberi olmayan binlerce genç yoklama kaçağı ve bakaya duruma düşerken, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, sayıları 500 bine ulaşan gençler için af çıkarılmasını istedi.
Sözcü'de yer alan habere göre Kaya, "Bizler de anne babayız, ortada büyük bir haksızlık var, hep birlikte bu haksızlığı düzeltmemiz gerekiyor. Kanun değişikliğinden haberi olmayan binlerce gencimiz, yoklama kaçağı ve bakaya durumuna düştü" ifadelerini kullandı.
Açıklamalarına devam eden Kaya, "Yeni yasadan askerlik şubesindeki bazı memurların bile haberi olmadı. Gençlerimizin tecil hakları, bedelli hakları ve üniversiteye giriş hakları ellerin alındı. İş hayatı olan var, okul hayatı olan var. Binlerce gencimiz çaresizce ne yapacağını düşünüyor" dedi.
Gençlerin, hayatlarını 29 yaş sınırına göre ayarladıklarını belirten Kaya, "Bedellinin kalıcı olduğunu sanan gençlerimiz büyük bir mağduriyet yaşıyor. Sayıları 500 bini bulan bu gençlerimizin psikolojileri bozulmuş, hayatları karartılmıştır" şeklinde konuştu.
Son Dakika › Güncel › Tecil yaş sınırı 22'ye indi: Yarım milyon genç asker kaçağı durumuna düştü - Son Dakika