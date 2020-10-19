Tecil yaş sınırı 22'ye indi: Yarım milyon genç asker kaçağı durumuna düştü - Son Dakika

Tecil yaş sınırı 22'ye indi: Yarım milyon genç asker kaçağı durumuna düştü

19.10.2020 09:25

Bedelli askerliği kalıcı hale getiren yasa ile lise ve dengi okullardaki öğrenciler için 29 olan tecil yaş sınırı, 22'ye düşürüldü. Bu gelişme sonrası yasadan haberi olmayan binlerce genç yoklama kaçağı ve bakaya duruma düştü.

Bedelli askerliği kalıcı hale getiren yasa ile lise ve dengi okullardaki öğrenciler için 29 olan tecil yaş sınırı, 22'ye düşürüldü. Değişiklikten haberi olmayan binlerce genç yoklama kaçağı ve bakaya duruma düşerken, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, sayıları 500 bine ulaşan gençler için af çıkarılmasını istedi.

"DEĞİŞİKLİKTEN HABERİ OLMAYAN BİNLERCE GENÇ BAKAYA DURUMUNA DÜŞTÜ"

Sözcü'de yer alan habere göre Kaya, "Bizler de anne babayız, ortada büyük bir haksızlık var, hep birlikte bu haksızlığı düzeltmemiz gerekiyor. Kanun değişikliğinden haberi olmayan binlerce gencimiz, yoklama kaçağı ve bakaya durumuna düştü" ifadelerini kullandı.

"YENİ YASADAN BAZI MEMURLARIN BİLE HABERİ OLMADI"

Açıklamalarına devam eden Kaya, "Yeni yasadan askerlik şubesindeki bazı memurların bile haberi olmadı. Gençlerimizin tecil hakları, bedelli hakları ve üniversiteye giriş hakları ellerin alındı. İş hayatı olan var, okul hayatı olan var. Binlerce gencimiz çaresizce ne yapacağını düşünüyor" dedi.

"BEDELLİNİN KALICI OLDUĞUNU SANAN GENÇLER MAĞDURİYET YAŞIYOR"

Gençlerin, hayatlarını 29 yaş sınırına göre ayarladıklarını belirten Kaya, "Bedellinin kalıcı olduğunu sanan gençlerimiz büyük bir mağduriyet yaşıyor. Sayıları 500 bini bulan bu gençlerimizin psikolojileri bozulmuş, hayatları karartılmıştır" şeklinde konuştu.

Tecil yaş sınırı 22'ye indi: Yarım milyon genç asker kaçağı durumuna düştü

Cumhuriyet Halk Partisi, bedelli, Lise, Genç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tecil yaş sınırı 22'ye indi: Yarım milyon genç asker kaçağı durumuna düştü - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Koca'ya "Üniversiteler açılacak mı?" diye soruldu: Okula giden sınıfların gelişimine göre karar alacağız SİHA korkusu neler yaptırıyor! Ermenistan, NATO'ya başvurup "Karabağ'da kullanılmasına izin vermeyin" dedi Koronavirüs vakalarında düşüş yaşanan Diyarbakır için 'rehavet' uyarısı MasterChef Türkiye yarışmasına veda eden isim belli oldu İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs genelgesine göre 7 gün sürecek denetimler bugün başlıyor Duygu Özaslan fotoğraf paylaştı! Herkes, sevgilisinin elini koyduğu yere dikkat çekti Masterchef Duygu Acarsoy, 'Beni aldattı' dediği nişanlısı Uğur Atun'la nikah masasına oturdu KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı
Rıdvan Dilmen'den Süper Lig kehaneti: Şampiyon, 4 hafta kala belli olur Rıdvan Dilmen'den Süper Lig kehaneti: Şampiyon, 4 hafta kala belli olur         
09:42
Haftaya düşüşle başlayan dolar 7,92'den işlem görüyor Haftaya düşüşle başlayan dolar 7,92'den işlem görüyor         
09:25
Ozan Tufan'ın Pelkas anısı güldürdü: Adını unuttum, Yunanistan diye seslendim çocuğa Ozan Tufan'ın Pelkas anısı güldürdü: Adını unuttum, Yunanistan diye seslendim çocuğa         
08:42
5 bölgeye sel uyarısı! Türkiye sağanak yağışa teslim oluyor 5 bölgeye sel uyarısı! Türkiye sağanak yağışa teslim oluyor         
08:07
Azerbaycan'dan Ermenistan'a bir darbe daha: Kurmay başkanı öldürüldü, alay geri çekildi Azerbaycan'dan Ermenistan'a bir darbe daha: Kurmay başkanı öldürüldü, alay geri çekildi         
07:48
Bariyere çarpan otomobildeki 2 kişinin ayakları koptu Bariyere çarpan otomobildeki 2 kişinin ayakları koptu         
05:02
KKTC seçimlerinde çuvallayan anketçi Adil Gür, KKTC seçimlerinde çuvallayan anketçi Adil Gür, "Mesleği bırakırım" sözlerini 3 gün sonra yalanladı         
23:16
Büyük rezalet! Sosyetenin 11 saatlik ev partisini polis bastı Büyük rezalet! Sosyetenin 11 saatlik ev partisini polis bastı         
21:54
F.Bahçe'de Caner Erkin ve Jose Sosa'nın gol sevinci, Göztepe maçına damga vurdu F.Bahçe'de Caner Erkin ve Jose Sosa'nın gol sevinci, Göztepe maçına damga vurdu         
20:36
Grip mi koronavirüs mü? Bilim Kurulu üyesi, iki hastalığın nasıl ayırt edilebileceğini anlattı Grip mi koronavirüs mü? Bilim Kurulu üyesi, iki hastalığın nasıl ayırt edilebileceğini anlattı         
17:53
Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı         
16:30
İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur         
14:50
Son Dakika! İçişleri Bakanlığı 81 ile koronavirüsle ilgili ek genelge gönderdi: 7 gün boyunca denetim yapılacak Son Dakika! İçişleri Bakanlığı 81 ile koronavirüsle ilgili ek genelge gönderdi: 7 gün boyunca denetim yapılacak         
13:19
Denizli Valisi Atik döner ustasına sinirlenip Denizli Valisi Atik döner ustasına sinirlenip "İşletmeyi kapatın" talimatı verdi! Tepkiler üzerine özür diledi         
12:21
Akıllara durgunluk veren olay! Dün akşam dünyaevine girdi, sabah kahvaltıdan sonra kafasına sıktı Akıllara durgunluk veren olay! Dün akşam dünyaevine girdi, sabah kahvaltıdan sonra kafasına sıktı         
12:06
İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı         
11:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2020 09:46:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tecil yaş sınırı 22'ye indi: Yarım milyon genç asker kaçağı durumuna düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei