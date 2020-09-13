Tecmony Kimdir? Hizmetleri Nelerdir?

Tecmony Kurucusu Ceyhun Güler, Tecmony ve hizmetlerinin neler olduğunu açıkladı.

Farklı teknolojileri birbiriyle entegre ederek uyumlu şekilde çalışma sağladıklarını genellikle Türk ürünlerini tercih ettiklerini söyledi. Kurumlar için lokalde çalışma, şifreleme, sıkıştırma ve verilerin üzerine eklenebilen bir iletişim kanalında entegre ettiklerini belirten Güler, kurumların ihtiyaçlarını, gereken çözüm ve desteğin verilmesi konusunda kurulmuş bir şirket olduklarını söyledi.