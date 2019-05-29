TECNO Mobile Türkiye pazarına giriyor

Çinli TECNO Mobile, Türkiye pazarına giriyor.

Çinli TECNO Mobile, Türkiye pazarına giriyor. Pazardaki ilk yılında iki modeli piyasaya sürecek marka, Türkiye'de kalıcı olmayı hedefliyor.



Çin merkezli mobil telefon üreticisi TECNO Mobile, Digigen'i resmi dağıtım ortağı olarak atayarak Türkiye pazarına gireceğini duyurdu. Marka, Türkiye pazarındaki ilk yılında iki modeli piyasaya sürecek ve bu kapsamda, satış sonrası kalite hizmeti ve tüm modellerde 24 ay garanti imkanı sunacak. Yüksek performans uygun fiyat politikasıyla hareket eden marka; Türkiye pazarına göre yerelleştirilmiş özellikler ile ilerleyeceği kaydedildi.



TECNO Mobile Global Başkan Yardımcısı Higer Zhao, konu ile ilgili değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: "GENPA ile yaptığımız işbirliği, satış ve dağıtım ağımızı genişletmemize ve Türkiye'nin tüm bölgelerinde akıllı telefonlarımıza erişim sağlanarak ülke çapında bir kapsama alanına sahip olmamıza olanak tanıyor. TECNO Mobile markasını ve akıllı telefonlarımızın kalitesini bilenlerin sayısı arttıkça satışlarımızın da hızla artacağından eminiz. Bu işbirliği, TECNO için bu pazara girmek ve ürünlerimizi yerli müşterilere göstermek açısından güzel bir başlangıç."



TECNO ile olan işbirliği hakkında açıklama yapan Digigen temsilcisi ise 10 yıllık teknoloji deneyimine sahip Digigen'in tüm kapasitesini, ağını, ticaret uzmanlığını ve enerjisini bu iş ortaklığına adamasının heyecan verici olduğunu belirterek sözlerine şu ifadeleri ekledi: "Türkiye, benzersiz özelliklere ve zorlu şartlara sahip oldukça rekabetçi bir pazar ve Tecno, bu pazara güzel bir giriş yapabilmek için gerekli uygun fiyat/ kalite dengesini bize sağlayacak".



2017 yılında küresel çapta günlük ortalama 120 bin cihaz satan TECNO Mobile, küresel piyasanın önemli akıllı telefon sağlayıcılarından birisi olarak görülüyor. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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