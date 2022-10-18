Rekabetin üst düzeyde olduğu akıllı telefon dünyası, birçok farklı şirkete ev sahipliği yapıyor. Öyle ki otomobil sektöründe üretim yapan dev şirketler sektörde kendilerine yer arayabiliyorlar. Bunlardan birisi de BMW oldu. Şirket, Tecno adı altında bir akıllı telefon tasarladı.
Tecno Spark 9 Pro Sport Edition, MediaTek Helio G85 ile geliyor
Tecno BMW ile ortak olarak ortaya çıkardığı yeni akıllı telefonunu tanıttı. Teknik özelliklerini Tecno'nun yaptığı cihazın dış tasarımı tamamen BMW'ye ait olan Designworks tarafından gerçekleştirildi. Cihazın işlemci koltuğunda MediaTek Helio G85 bulunuyor.
Özçekim lensleriyle iddialı gelen cihazın ön tarafında 32 megapiksellik kamera bulunuyor. Tecno, "daha net ve daha parlak özçekimler" sloganıyla tanıtılan cihazın lensleri yüksek sayıda piksel ve daha iyi ışığa duyarlı performans sağlıyor.
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Süper Gece Modu 3.0 ve AI Portre Restorasyonu gibi güncellenmiş özellikleri kullanan cihazın arka panelinde üçlü kamera dizilimi yer alıyor. 50 megapiksel ana kameraya sahip Tecno akıllı telefon, 6.6¨ 1080P Full HD ekrana sahip.
Tecno Spark 9 Pro Sport Edition özellikleri
Son Dakika › Teknoloji › Tasarımı BMW'ye ait Tecno Spark 9 Pro Sport Edition tanıtıldı! - Son Dakika
Ekran: 6,6 inç (1080 x 2460 piksel) Full HD+ LCD ekranİşlemci: MediaTek Helio G85 12nm işlemciArka kamera: 50 MP (f/1.7 birincil) + 2 MP ( f/2.4 derinlik) + 2 MP (f/2.0 AI Lens), Çift LED flaşÖn kamera: Çift LED flaşlı 32 MP ön kameraİşletim sistemi: Android 12 tabanlı HiOS 8.6RAM ve depolama: 4GB LPDDR4x RAM, 128GB dahili depolama, microSD ile genişletilebilirBatarya ve şarj: 18W hızlı şarjlı 5000 mAh pilDiğer: 3.5mm ses jakı, FM Radyo, Çift SIM (nano + nano + microSD), Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C
Son Dakika › Teknoloji › Tasarımı BMW'ye ait Tecno Spark 9 Pro Sport Edition tanıtıldı! - Son Dakika