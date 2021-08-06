Misli.com 2. Lig ekiplerinden TECO Karacabey Belediyespor'da Berk Ali Nizam'ın sözleşmesi uzatıldı.
Kulübün yönetim kurulu başkanvekili Davut Zirek, orta saha mevkiinde oynayan oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi.
Zirek, "Her iki tarafa da hayırlı olsun. Transfer çalışmalarımız devam ediyor" dedi.
Berk Ali Nizam ise, TECO Karacabey Belediyespor'da kaldığı için çok mutlu olduğunu belirtti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › TECO Karacabey Belediyespor Berk Ali Nizam'ın sözleşmesini uzattı - Son Dakika Spor