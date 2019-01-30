Tecrübe, Yeni Yollar ve Yeni Yöntemler Açacaksa Değerlidir"

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya
'daki 2023 Eğitim Vizyonu ve Değişimi Yönetmek Çalıştayı'nda sunum yapan Prof. Dr. Acar Baltaş, "Tecrübe, insanların önüne yeni yollar ve yeni yöntemler açacaksa değerli, aksi taktirde engel gibi duruyorsa, kurumların ve işletmelerin bu tecrübeden kurtulmaları gerekir" dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
'un katılımıyla il milli eğitim müdürlerine yönelik düzenlenen "2023 Eğitim Vizyonu ve Değişimi Yönetmek Çalıştayı'nda sunum yapan Prof. Dr. Acar Baltaş, Türkiye
'nin eğitim vizyonunu AA muhabirine değerlendirdi.
2023 eğitim vizyonu ile kendisinin eğitime ve dünyaya bakış açısıyla örtüşen noktaların bulunduğunu dile getiren Baltaş, "20 yıl sonra hangi mesleklerin olacağını bilmiyoruz. Bildiğimiz bazı şeyler var, örneğin bugün okula başlayan çocukların yüzde 65'i, mezun olduklarında yine bugün var olmayan işler yapacaklar." dedi.
Türkiye'nin kalkınmasının ve gelişmesinin temelinde eğitimin olduğunu vurgulayan Baltaş, şunları söyledi:
"20 yıl sonra hangi mesleklerin olacağını bilmiyoruz, ama 20 yıl sonra hangi nitelikteki insanların var olan meslekleri iyi yapacağını biliyoruz. Birincisi iş birliği, ikincisi ilişki yönetimi, sosyal beceriler, üçüncüsü eleştirel düşünce, dördüncüsü yaratıcılık. Bu özelliklere sahip olan insanlar hangi iş olursa olsun o işleri iyi yapacaklardır."
Baltaş, gelecek 20, 25 yılın meraklı, öğrenmeye açık, perde açılırken senaryo değiştirmeye hazır olan insanların dünyası olacağını ifade etti.
Nitelikli tecrübenin önemine değinen Baltaş, "Tecrübe, insanların önüne yeni yollar ve yeni yöntemler açacaksa değerli, aksi takdirde engel gibi duruyorsa kurumların ve işletmelerin bu tecrübeden kurtulmaları gerekir." diye konuştu.
Bugün iş hayatının ihtiyaçlarıyla Türkiye'nin en iyi liselerinin, en iyi üniversitelerinin hayata hazırladığı öğrenciler arasında çok büyük farklar olduğuna işaret eden Baltaş, şöyle devam etti:
"Bugün yaşam becerileri, teknik becerilerden çok daha değerli. Yani ilişki yönetimi, müzakere, çatışma çözme, emir verme yetkisine sahip olmadığımız insanları yönetebilmek, dinlemek, farklılıkları yönetmek, çatışma çözmek, bu özellikler teknik becerilerden çok daha önemli. Çünkü kurumlar işe insan alırken diplomaya bakmıyorlar, hemen hemen tüm yöneticilerden aynı şeyi duyuyoruz. 'Okulda öğretilenlerin bizim işimizde hiçbir önemi yok.' Peki niye istiyorsunuz o zaman üniversite diplomasını? dediğimizde, 'Adet diye istiyoruz, biz esas başka şeylere bakıyoruz. Onlarda olmayanları yani etkileme, ikna ve müzakere etme gibi özellikleri de biz geliştiriyoruz.' diyorlar."
Baltaş, Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan vizyonun çocukları, gençleri hayata hazırlamayı amaçladığını vurguladı. İş hayatında başarının tek başına elde edilir birşey olmadığını söyleyen Baltaş, Türkiye'nin de kalkınması için eleştirel düşüncenin ve yaratıcılığın çok önemli olduğunu kaydetti.
"Perde açılırken senaryo değiştirmeye hazır olun"
Çalıştaya katılan milli eğitim müdürlerine de bu alanda sunumlar yaptığını anlatan Prof. Dr. Baltaş, şu ifadeleri kullandı:
"Eğitimcilere, perde açılırken senaryo değiştirmeye hazır olun dedik. Bilmeniz gereken her şeyi bildiğinizi düşünüyorsanız ölüyorsunuz, demektir dedik. Çağdaş yöneticilik ilkeleri üzerinden konuştuk, korkulan, çekilinen değil, yaklaşılabilen yönetici olmak, etkili, iyi konuşan yönetici olmaktansa soru soran ve dinleyen yönetici olmak. Güç ile yönetmektense anlam duygusuyla yöneten yönetici olmak. İnsanlara kendi usulünüzü, tarzınızı dikte ettirmektense bireyselleştirerek, kişiselleştirerek insanları özelliklerine göre yönetmek çerçevesinde yönetim ilkeleri ve tarzı açısından konuştuk. Dünyada en iyi olmayı çalışmak yerine dünya için iyi olacak insanlar yetiştirmeye çalışmanın çok daha akılcı ve gerçekçi bir yol olduğunu anlatmaya çalıştım."
"Şansı yüksek vizyon"
Psikolog ve yazar Prof. Dr. Acar Baltaş, 2023 eğitim vizyonunun çok kapsamlı ve üst düzeyde destek alan bir vizyon olduğunu kaydetti.
Vizyonun Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından da sahiplenildiğini belirten Baltaş, "Vizyonun uygulanabilirliği açısından şansı var. Bugüne kadarki uygulamalardan daha şanslı." dedi.
Bakanların siyasi kimliği bulunmayan kişilerden seçilmesinin isabetli bir karar olduğunu ifade eden Baltaş, yöneticilerin sadece kendilerine yetki veren makama karşı sorumlu olmalarının önemine işaret etti. Baltaş, siyasi baskıların daha da hafifletildiğini sözlerine ekledi.