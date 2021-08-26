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Tecrübeli başkandan MEGA projeler - Son Dakika

Tecrübeli başkandan MEGA projeler

26.08.2021 15:07

Tecrübeli başkandan MEGA projeler -Gaziantepli gazeteciler genel kurul heyecanı yaşıyor -İbrahim Ay GGC'ye yeniden aday Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nin 27. Olağan genel kurul toplantısı 11 Eylül 2021 tarihinde yapılacak.

Tecrübeli başkandan MEGA projeler

-Gaziantepli gazeteciler genel kurul heyecanı yaşıyor

- İbrahim Ay GGC'ye yeniden aday

GAZİANTEP - Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nin 27. Olağan genel kurul toplantısı 11 Eylül 2021 tarihinde yapılacak.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyet Başkanı İbrahim Ay, genel kurul öncesi Gaziantepli gazetecilerle kahvaltıda buluştu. Tecrübeli ve başarılı başkan İbrahim Ay, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti olarak gerçekleştirdikleri projeler hakkında bilgi verdikten sonra yeni dönemde yapacağı projeleri açıkladı.

Şirehan Otel'deki kahvaltılı basın açıklamasına Gaziantepli gazeteciler büyük ilgi gösterdi. "Gazetecilik zor bir meslek, yağmur, kar, kış, çamur demeden gecesini gündüzüne katarak halkımızı doğru haberle bilgilendirmek için çalışan siz değerli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diyerek konuşmaya başlayan Başkan İbrahim Ay, "Olağanüstü kongre ile 2013 yılı Haziran ayında göreve gelmiştik. Daha sonra iki dönem yönetim kurulundaki arkadaşlarım birlikte yaptık. Toplamda 8 yıllık bir görev sürecinde sizlerin hizmeti için sizlere layık olabilmek adına ve bayrağı daha da ileriye taşıyabilmek için büyük özen gösterdik" dedi.

"Üyelerimizin hayalini gerçekleştirdik"

Geçmiş dönemlerde yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Ay, "Göreve geldiğimiz günde hayal dediler, yapamaz dediler, yalan dediler ve olmayacak diye iftira attılar. Fakat biz toplu konut projesi ile Beykent'te 2+1 ve 3+1 daireler olmak üzere toplam 350 tane meslektaşımızı ev sahibi yaptık. Toplu konut projesini yaparken benim ve burada bulunan yönetimdeki arkadaşlarımın büyük gayretleri ve çabaları söz konusudur. En büyük desteğimizi siz üyelerimizden aldık. Yönetim kurulumuz ile birlikte defalarca Ankara'ya gittik ve çok çaba sarfettik. Hayal denilen projeyi sizlerin desteği ile gerçekleştirdik. Aslında biz Beykent'teki projeyi Geneyik tarafında düşünmüştük. Ancak bazı meslektaşlarımızın Valiliğe dilekçe vermesi sonrası Beykent'te gerçekleştirdik. Birkaç gün önce de yönetim kurulundaki arkadaşlarla birlikte Beykent'teki basın sitesinde oturan gazeteci arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Sorunlarını dinledik ve sohbet ettik. Onların çok mutlu olduğunu gördük. Bu projenin gerçekleşmesinde bizlere desteğini esirgemeyen Bakanlarımıza, milletvekillerimize, valiliğimize ve belediye başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Bölgenin etkili STK'larından biriyiz"

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nin bölgenin en önemli ve etkili sivil toplum kuruluşları arasında yer aldığını belirten Ay, "1969 Yılında kurulan Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti, Gaziantep'in ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli ve etkili sivil toplum kuruluşlarından birisidir. Ayrıca, Gaziantep'teki basın kuruluşlarının da amiral gemisi, ulu çınarıdır. Göreve geldikten sonar kurumsal anlamda daha iyi temsil amacıyla cemiyetimizi 400 metrekarelik modern ofisimize taşıdık. Halen burada üyelerimizin meslekleri ile ilgili her türlü ihtiyaçlarını karşılayacak modern altyapı ile hizmet vermekteyiz. Cemiyet merkezimizde, başkanlık odası, toplantı salonu, üyelerimizin çalışması için 14 Apple marka bilgisayarın olduğu çalışma odası ve başkanlık odası ile cemiyetimizi kurumsal anlamda son derece iyi bir noktaya getirdik" ifadelerini kullandı.

"Ayrım yapmadan eşit mesafede olduk"

Ay, konuşmasında şöyle devam etti: "Göreve geldikten sonra Gazeteciler Cemiyeti olarak sosyal medyaya çok önem verdik. Gerek internet sitemizde gerekse de sosyal medya hesaplarımızda cemiyetimizin yaptığı etkinlikleri, günlük ve haftalık yayınlanan gazetelerimizin paylaşımlarını gerçekleştirdik. Cemiyetimizde birçok önemli isimleri ağırladık. Yeri geldi siyasi parti genel başkanlarını, devlet bakanlarımızı, milletvekillerimizi ve belediye başkanlarımızı, sivil toplum kuruluşu başkanlarını cemiyetimizde ağırladık. Görev süremiz boyunca ayrım yapmadan herkese eşit mesafede olmaya büyük özen gösterdik.

"Başarılı başkandan yeni vaatler"

11 Eylül Cumartesi günü saat 10.00'da Gaziantep Ticaret Odasında gerçekleşecek olan genel kurulda iki listenin yarışacağını belirten Başkan Ay, diğer başkan adayı Levent Özkurt'a da başarılar diledi.

Ay, "Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" diyerek yeni dönemde yapacağı projeleri şu şekilde sıraladı:

Daha önceki dönemimizde 'yapılamaz' denilen çok büyük bir projeyi hayata geçirdik, Toplu Konut Projesini. Meslektaşlarımızı, sektörümüzün emekçilerini ev sahibi yaptık. Yeni dönemde 2. Toplu Konut Projemizi hayata geçireceğiz. Ev sahibi olmayan meslektaşımız kalmayacak.

Cemiyetimize ait yeni hizmet binamızı ve binanın altında yer alacak lokalimizi de yine meslektaşlarımıza, camiamıza kazandıracağız. Üyelerimizin gazetecilik mesleğini icra ederken yaşadığı hukuki sorunlar için ücretsiz avukat tahsisi sağlayacağız. Üyelerimizin (Erasmus benzeri programla, yurt içinde ve yurt dışında alacakları eğitim ve yapacakları haber çalışmalarıyla) yetkinliklerini arttırarak, mesleki gelişimlerini destekleyeceğiz. Üyelerimizin mesleki gelişimi için paneller, seminerler düzenleyeceğiz. Onları usta gazetecilerle bir araya getirerek tecrübelerinden, bilgi ve birikimlerinden faydalanmalarını sağlayacağız. Fotoğraf, tasarım, sosyal medya, görüntü, kamera, metin yazarlığı gibi konularda, alanında uzman isimlerin eğitmen olacak katılacağı eğitim atölyeleri gerçekleştireceğiz. Basın-sanayi-üniversite işbirliği ile; CV bankası oluşturularak, onların ihtiyacı olan (basın danışmanlığı, grafiker, fotoğrafçı, kamera çekimi, sosyal medya danışmanlığı vb.) konularda aracılık hizmeti verilmesi. Yerel medya (Gazete, TV, Radyo, İnternet Sitesi, Dergi) kuruluşlarının güçlenmesi, kendilerini ve hizmetlerini doğru ifade edebilmesi için kampanya yaparak yerel basına tanıtım desteği vereceğiz. Cemiyetimize basın mesleği ile ilgili yapılan öneri ve şikayetleri değerlendirmek üzere Etik Kurulu oluşturacağız. Üyelerimize; Eğitim, sağlık, akaryakıt indirimi, konaklama vb. alanlarda, ilgili firmalarla/kurumlarla yapacağımız protokoller vasıtasıyla çeşitli avantajlar sunacağız. Evlenen üyelerimize 3 bin TL evlilik desteği sağlayacağız. Askere giden üyelerimize 2 bin TL destek vereceğiz. Üyelerimizin yeni doğan çocuğu için bin 500 TL destek vereceğiz. Üyelerimizin birinci derece yakınlarının kaybında (Anne, baba, eş, çocuk) 3 bin TL maddi destek vererek, manen olduğu kadar madden de yanlarında olacağız. Üyelerimizin üniversiteyi kazanan (şehir dışı) bir çocuğuna yılda bir defaya mahsus olmak üzere 1.500 TL eğitim desteği vereceğiz. Yeni dönemde üye kimlik kartları ile üyelerimizin indirim protokolü anlaşması yaptığımız kurumlarda kolay işlem yapmalarına olanak sağlayacağız. Cemiyeti üyeleri ve aileleri için konser, sinema, tiyatro gibi kültür ve sanat etkinlikleri ile ailelerimizi 3 ayda bir biraya getirerek dostluklarımızı daha çok pekiştireceğiz. Bizi tanıyorsunuz, karnemiz cebimizde, ben ve yönetimim yeni dönemde GGC Başkanlığına tekrar adayız. Biz bu projeleri laf olsun diye yazmadık bu projeler altından kalkamayacağımız şeyler değil, alt yapısı hazır. Tüm üyelerimizin desteğini bekliyoruz."

Tecrübeli başkandan MEGA projeler
Tecrübeli başkandan MEGA projeler
Tecrübeli başkandan MEGA projeler
Tecrübeli başkandan MEGA projeler

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tecrübeli başkandan MEGA projeler - Son Dakika


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