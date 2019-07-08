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Tecrübeli golcü Manisa BBSK'de

1 saat önce

Daha önce Osmanlıspor FK ve Kardemir Karabükspor formalarıyla Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden ve son olarak da Altınordu forması giyen tecrübeli golcü Serdar Deliktaş, Manisa Büyükşehir Belediyespor'a 2 yıllığına anlaştı.

Tecrübeli golcü Manisa BBSK'de, System.String[]
Daha önce Osmanlıspor FK ve Kardemir Karabükspor formalarıyla Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden ve son olarak da Altınordu forması giyen tecrübeli golcü Serdar Deliktaş, Manisa Büyükşehir Belediyespor'a 2 yıllığına anlaştı.

TFF 2. Lig'de mücadele eden ve şampiyonluk hedefiyle yolan çıkan Manisa Büyükşehir Belediyespor, tecrübeli forvet Serdar Deliktaş'ı renklerine bağladı. 32 yaşındaki hücum oyuncusu Halil Onultmak Spor Tesislerinde düzenlenen törende 2 yıllığına Manisa Büyükşehir Belediyespor'a transfer oldu. Düzenlenen imza törenine Manisa Büyükşehir Belediyespor Genel Sekreteri Bora Çaylan da katıldı.

İmza töreninin ardından konuşan tecrübeli golcü transferinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Çok güzel bir aileye geldim. Biz de elimizi taşın altına sonuna kadar koyacağız. İnşallah sezon sonunu şampiyonlukla taçlandıracağız" ifadelerinde bulundu.

Tecrübeli oyuncu geçtiğimiz yıllarda Osmanlıspor FK ve Kardemir Karabükspor formalarıyla Spor Toto Süper Lig'de mücadele etti. Deliktaş, geçtiğimiz sezon Altınordu formasıyla oynadığı Spor Toto 1. Lig'de 6 kez rakip fileleri havalandırırken, 4 kez de asist yaptı. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:59 Kaynak: İHA
Büyükşehir Belediyespor, Serdar Deliktaş, Manisa, Spor
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