Son Dakika Haberleri: Tecrübesiz Yüzücülerden 77 Madalya

Tecrübesiz Yüzücülerden 77 Madalya

2 gün önce

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 157 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Tecrübesizler Yüzme Yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Tecrübesiz Yüzücülerden 77 Madalya, System.String[]
Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 157 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Tecrübesizler Yüzme Yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ilk defa bu yıl Kapalı Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen ve neredeyse tamamının ilk yarışı olan Tecrübesizler Yüzme Yarışmalarına katılan minik yüzücüler, hünerlerini sergilediler. 4 kulüpten 157 sporcunun katıldığı Tecrübesizler Yüzme Yarışmalarına katılan Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yüzme Takımının minik sporcuları 5-12 yaş 50 metre kelebek, sırt, kurbağalama ve serbest kategorilerinde dereceye girebilmek için rakipleri ile kıyasıya yarıştılar. Müsabakalar sonunda dağıtılan toplam 95 madalyadan 25 adet birincilik, 19 adet ikincilik, 17 adet üçüncülük, 16 adet dördüncülük ve toplamda ise 77 madalyanın sahibi olan Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yüzme Takımı sporcuları, kazanmış oldukları dereceler ile başarılarına bir yenisini eklemiş oldular.

Kapalı Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen ödül törenine İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Yalçın Özdemir, Olimpik Yüzme Havuzu Tesis Müdürü Mustafa Iğdır ve aileler katıldı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 11:33 Kaynak: İHA

Van, Spor
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