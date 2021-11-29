TED 20 öğrenciye "Tam Destek" Bursu verecek - Son Dakika

? Türk Eğitim Derneği (TED) Edirne'ki devlet okullarında eğitim gören ve LGS puanı 370 ve üzerindeki 20 öğrenciye "Tam Destek" Bursu verecek.

TED Edirne Koleji Kurucusu Nesim İba, yaptığı yazılı açıklamada, bursun Edirne'de ilk kez uygulanacağını belirtti.

Bursu kazanan öğrencilere çeşitli destekler sağlanacağını ifade eden İba, "Burs kapsamında LGS'de başarılı olmuş ve devlet okullarında okuyan 9'uncu sınıf 20 öğrenciye kitap, kırtasiye, giyim ve cep harçlığı desteği sağlanacak. Bu öğrenciler kayıtlı oldukları okullarda eğitimlerine devam ederken hafta sonları yabancı dil, kültür, sanat ve spor alanlarında TED Edirne Kolejinin uzman eğitimcileri tarafından desteklenecek." diye kaydetti.

Başvuruların tededirne.k12.tr adresinden 9 Aralık tarihine kadar yapılabileceğini belirten İba, TED'in Edirneli başarılı öğrencileri "Tam Destek" Bursu ile buluşturacak olmasının kendileri son derece mutlu ettiği ifade etti.