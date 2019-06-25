Son Dakika Haberleri: TED Ankara koleji 88. yıl mezunlarını verdi
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TED Ankara koleji 88. yıl mezunlarını verdi

1 saat önce

Türkiye'nin en köklü okullarından TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi 88. yıl mezunlarını verdi.

TED Ankara koleji 88. yıl mezunlarını verdi, System.String[]
Türkiye'nin en köklü okullarından TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi 88. yıl mezunlarını verdi. Mezuniyet öncesinde öğretmenleri ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulunan ve çelenk bırakan 2019 mezunları, 25 Haziran akşamı okulun stadyumunda düzenlenen görkemli törenle de diplomalarını aldı.

Mezuniyet sevinci ve okuldan ayrılmanın hüznünün yaşandığı diploma törenine velilerin yanı sıra Türk Eğitim Derneği, TED Ankara Koleji Vakfı, TED Ankara Koleji Mezunları Derneği ve TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü'nün yöneticileri de katıldı.

TED Ankara Koleji Lise Müdürü Sedef Eryurt, 2019 mezunlarına seslendiği konuşmasında "TED Ankara Koleji ailesi olarak öz güven ve öz saygısı yüksek, toplumsal ve evrensel sorunlara çözüm üreten ve en önemlisi Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda, onun ilke ve devrimlerini kendine pusula olarak belirleyen öğrenciler yetiştirmeyi amaçladık. Bizler, bu mücadelenin ürünü olan sevgili gençlerimizi; öğrenmeyi içselleştiren, toplumun her alanına ışık tutan bir meşale olarak yetiştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Törende okulu dereceyle bitiren mezunlar Türk Eğitim Derneği, TED Ankara Koleji Vakfı, TED Ankara Koleji Mezunları Derneği ve Okul Aile Birliği tarafından ödüllendirildi. Açık havada gerçekleştirilen diploma merasiminin sonunda 2019 mezunları, Kolej Marşı ve havai fişek gösterileri eşliğinde keplerini havaya fırlattılar. Bu güzel tablo aileleri duygulandırdı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:38 Kaynak: İHA
Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Türk Eğitim Derneği, Ankara, Güncel
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