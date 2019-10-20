TED Ankara Kolejliler, Gençler Ligi'ne galibiyetle başladı!
1 saat önce
Basketbol Gençler Ligi ilk haftasına TED Ankara Kolejliler, Darüşşafaka'yı konuk etti.
Basketbol Gençler Ligi ilk haftasına TED Ankara Kolejliler, Darüşşafaka'yı konuk etti.
Ankara Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın birinci periyodunu 24-15, ikinci periyodunu 40-27 ve üçüncü periyodunu 64-48 tamamlayan Ankara ekibi, parkeden 84-61'lik skorla galip ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 04:30
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