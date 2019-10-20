Son Dakika Haberleri: TED Ankara Kolejliler, Gençler Ligi'ne galibiyetle başladı!
Son Dakika Spor TED Ankara Kolejliler, Gençler Ligi'ne galibiyetle başladı!

TED Ankara Kolejliler, Gençler Ligi'ne galibiyetle başladı!

1 saat önce

Basketbol Gençler Ligi ilk haftasına TED Ankara Kolejliler, Darüşşafaka'yı konuk etti.

TED Ankara Kolejliler, Gençler Ligi'ne galibiyetle başladı!, System.String[]

Basketbol Gençler Ligi ilk haftasına TED Ankara Kolejliler, Darüşşafaka'yı konuk etti.


Ankara Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın birinci periyodunu 24-15, ikinci periyodunu 40-27 ve üçüncü periyodunu 64-48 tamamlayan Ankara ekibi, parkeden 84-61'lik skorla galip ayrıldı.


TED Ankara Kolejliler, Darüşşafaka, basketbol, Ankara, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 04:30 
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