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29 Ekim töreninde yaptığı konuşma nedeniyle gözaltına alınan öğretmen serbest bırakıldı - Son Dakika

29 Ekim töreninde yaptığı konuşma nedeniyle gözaltına alınan öğretmen serbest bırakıldı

Son Güncelleme: 31.10.2023 12:27

TED Antalya Koleji'nde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında yaptığı konuşma nedeniyle gözaltına alınan öğretmen E.K., ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

TED Antalya Koleji'nde düzenlenen Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında yaptığı konuşma nedeniyle, hakkında soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan öğretmen E.K., ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin de soruşturma başlattığı öğrenildi.

SÖZLERİNİN ARDINDAN GÖZALTINA ALINDI

TED Antalya Koleji'nde öğretmen E.K.'nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programında yaptığı konuşmanın görüntüleri dün gün boyu sosyal medyada paylaşıldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü de öğretmenin gözaltına alındığını açıkladı.

ÖĞRETMEN OLARAK SİYASİ İÇERİKLİ KONUŞMASINA VURGU YAPILDI

Müdürlüğün açıklamasında şu ifadeler yer almıştı: "Bazı basın/yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan TED (Türk Eğitim Derneği) Antalya Koleji'nde 100. yıl kutlamaları kapsamında yapılan konuşma sırasında çekilen görüntülerin ardından aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. 29.10.2023 günü ilimiz Muratpaşa ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren TED (Türk Eğitim Derneği) Antalya Koleji'nde bir kadın şahsın 'Cumhuriyet Kutlamaları' sırasında yaptığı konuşmada kaydedilen görüntülerinin sosyal medya hesaplarında paylaşılarak konuşma içeriğinden kasıtla; 'Konuşma yapan şahsın bir öğretmen olduğu, konuşması içeriğinde Türkiye Yüzyılı'nı hedef aldığı, bir eğitim kurumunda siyaset yapıldığı ve birlik ve beraberliği zedeleyerek, ayrıştırıcı tutumun sergilendiği vb.' şekilde yer alan görüşler üzerine; Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatına istinaden, Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince şahsın tespitine yönelik çalışmalar yapılmış, yapılan araştırmalarda; Şüpheli (E.K.) isimli şahıs 30.10.2023 günü yakalanmış, şahıs hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 216. Maddesi kapsamında; 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan adli işlem yapılmaktadır."

SERBEST KALDI

Öğretmen E.K.'nın ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin de okulda soruşturma başlattığı ifade edildi.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet, Antalya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Eğitim 29 Ekim töreninde yaptığı konuşma nedeniyle gözaltına alınan öğretmen serbest bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 29 Ekim töreninde yaptığı konuşma nedeniyle gözaltına alınan öğretmen serbest bırakıldı - Son Dakika
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