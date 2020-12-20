TED Edirne Koleji'nden kan bağışına destek - Son Dakika

TED Edirne Koleji, Türk Kızılay'ın kan bağış kampanyasına destek oldu.

"www.kanver.org.tr" internet sitesinden randevu alan idareciler, öğretmenler ve veliler kan merkezine giderek kan bağışında bulundu.

TED Edirne Koleji Kurucu Müdürü Arzu Aydın, salgınla mücadelenin devam ettiğini söyledi.

Bu süreçte Türk Kızılay'a kan bağışıyla destek olduklarını belirten Aydın, "Kan bağış kampanyası kapsamında tüm velilere, okul yönetimi ve öğretmenlere haber verdik. Kampanyaya gösterilen yoğun ilgiden dolayı mutlu ve gururluyuz." ifadelerini kullandı.