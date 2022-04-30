TED Edirne Koleji sporcuları kürekte 2 altın madalya kazandı - Son Dakika
Üye Girişi

TED Edirne Koleji sporcuları kürekte 2 altın madalya kazandı

30.04.2022 14:13
TED Edirne Koleji sporcuları kürekte 2 altın madalya kazandı

TED Edirne Koleji Kürek Kulübü sporcuları, Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Sapanca'da düzenlenen Bahar Kupası Kürek Yarışları'nda 2 altın madalya kazandı.

TED Edirne Koleji Kürek Kulübü sporcuları, Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Sapanca'da düzenlenen Bahar Kupası Kürek Yarışları'nda 2 altın madalya kazandı.

Okuldan yapılan açıklamaya göre, sporcular Zeynep Fidan, Arnisa Çebi, Umay Baş, Armina Çebi, Emir Şahin Ergün'ün oluşturduğu takım, Deniz Küreği Genç Kadınlar 2000 metre 4X kategorisinde birinci olarak altın madalya elde etti.

Sporcular Armina Çebi ve Umay Baş, Deniz Küreği Genç Kadınlar 2000 metre 2X kategorisinde altın madalya kazandı.

Deniz Küreği Genç Mix 2000 metre 2X kategorisinde Öykü Fırtın, Bora Uysal dördüncü olurken, Deniz Küreği Genç Kadınlar 2000 metre 1X kategorisinde yarışan Zeynep Fidan da altıncı oldu.

TED Edirne Koleji Kurucusu ve Kürek Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Nesim İba, sporcuların gece gündüz demeden gösterdikleri çaba ve fedakarlıkların meyvelerini almaya başladıklarını belirtti.

Sporcuların elde ettiği başarının Meriç Nehri'nde ikincisi düzenlenecek Kürek Festivali öncesi moral olduğunu aktaran İba, şunları kaydetti:

"Kazandığımız bu altın madalyalar Edirne'ye armağan olsun. Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Sapanca'da düzenlenen Bahar Kupası Kürek Yarışları'nda büyük başarı göstererek bizlere bu gururu yaşatan sporcularımızı yürekten tebrik ediyor ve başarılarının devamını dilerim."

YORUMLAR
500
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Koçtaş, Isparta'da ilk mağazasını açtı Koçtaş, Isparta'da ilk mağazasını açtı

Altın Madalya, Türkiye, Edirne, Kürek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TED Edirne Koleji sporcuları kürekte 2 altın madalya kazandı - Son Dakika


Son Dakika
14:12 Kanlı giysilerin ele verdiği zanlının cinayet sebebi ortaya çıktı: Arkadaşını kadın meseli üzerinden öldürmüş
14:11 Erdoğan'dan İBB çalışanı olduğu öne sürülen Şafak D. hakkında görüş: Hesabının verilmesi gerekir
14:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Mayıs'ta gerilemeye başlayacak
14:07 Devlet Bahçeli'den Ramazan Bayramı mesajında Kılıçdaroğlu'na gönderme
14:03 Mikrofon açık kaldı: AK Parti MKYK Üyesi iftara gelmeyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanına 'dangalak' dedi
13:42 Sosyal medya onu konuşuyor: Eda Taşpınar'dan yatak pozu
13:32 İlber Hoca'dan "cumhurbaşkanı adaylığı teklifi" yanıtı: Memleketi idare etmek için ben o statüye inanmıyorum
12:34 Rusya son teknoloji silahlarını Ukrayna üzerinde kullanmaya başladı: "Sıçrayan bomba" göz açtırmıyor
12:17 Kiralık konut krizi: Kadıköy'de 692 ilanın içinde asgari ücret altı sadece 3 ilan var
12:00 Yunanistan'a tatbikat tepkisi: Türk Hava Kuvvetleri çekildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 14:30:38. #1.12#
SON DAKİKA: TED Edirne Koleji sporcuları kürekte 2 altın madalya kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement