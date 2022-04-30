TED Edirne Koleji sporcuları kürekte 2 altın madalya kazandı - Son Dakika

TED Edirne Koleji Kürek Kulübü sporcuları, Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Sapanca'da düzenlenen Bahar Kupası Kürek Yarışları'nda 2 altın madalya kazandı.

Okuldan yapılan açıklamaya göre, sporcular Zeynep Fidan, Arnisa Çebi, Umay Baş, Armina Çebi, Emir Şahin Ergün'ün oluşturduğu takım, Deniz Küreği Genç Kadınlar 2000 metre 4X kategorisinde birinci olarak altın madalya elde etti.

Sporcular Armina Çebi ve Umay Baş, Deniz Küreği Genç Kadınlar 2000 metre 2X kategorisinde altın madalya kazandı.

Deniz Küreği Genç Mix 2000 metre 2X kategorisinde Öykü Fırtın, Bora Uysal dördüncü olurken, Deniz Küreği Genç Kadınlar 2000 metre 1X kategorisinde yarışan Zeynep Fidan da altıncı oldu.

TED Edirne Koleji Kurucusu ve Kürek Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Nesim İba, sporcuların gece gündüz demeden gösterdikleri çaba ve fedakarlıkların meyvelerini almaya başladıklarını belirtti.

Sporcuların elde ettiği başarının Meriç Nehri'nde ikincisi düzenlenecek Kürek Festivali öncesi moral olduğunu aktaran İba, şunları kaydetti:

"Kazandığımız bu altın madalyalar Edirne'ye armağan olsun. Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Sapanca'da düzenlenen Bahar Kupası Kürek Yarışları'nda büyük başarı göstererek bizlere bu gururu yaşatan sporcularımızı yürekten tebrik ediyor ve başarılarının devamını dilerim."