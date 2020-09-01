TED Genel Başkanı Pehlivanoğlu: "Bizim birinci hedefimiz, insan yetiştirmektir" - Son Dakika

TED Genel Başkanı Pehlivanoğlu: "Bizim birinci hedefimiz, insan yetiştirmektir"

Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, TED'in birinci hedefinin insan yetiştirmek olduğunu belirterek, "TED'in en büyük farklarından biri, ne benim ne bir holdinge aittir.

Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, TED'in birinci hedefinin insan yetiştirmek olduğunu belirterek, "TED'in en büyük farklarından biri, ne benim ne bir holdinge aittir. 92 yıl önce bu cumhuriyetin kurduğu eğitim alanındaki ilk sivil toplum örgütüdür. Bizim eğitim sistemimizde değerler ve ilkeler çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

Düzce Şıralık Mahallesi'ndeki Öncü Okulları kampüsünü ziyaret eden Pehlivanoğlu, okulu inceleyerek Öncü Koleji Kurucusu Önder Tonyalı'dan bilgi aldı. Öğrencilerle bir araya gelen Pehlivanoğlu, onlara önerilerde bulundu.

Ardından Öncü Kolejinin bahçesinde TED-Düzce Öncü Koleji TED Akreditasyonu kapsamında basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Pehlivanoğlu, bugün Bolu ve Düzce'de TED'in hizmet alanındaki bir yeniliğe hep beraber şahit olduklarını söyledi.

Pehlivanoğlu, 92 yıllık TED'in bütün okullarını sıfırdan gerçekleştirdiğini belirterek, "Herhangi bir başka tabelası olan okul, prensip itibarıyla TED'e dönüşmüyordu. Tonyalı ailesinin bizi ikna etmesiyle TED'de yeni bir sayfa açtık. Bu akreditasyon ve danışmanlık hizmeti dediğimiz 'TED AD' adı altında gerçekleşiyor. TED'in kendi okulları noktasında izleme, değerlendirme ve gelişim alanında 32 başlığı vardır. Öğrenciler üzerinde yaklaşık 18 bin kazanım hesabı yapılır. Fiziki, akademik, sosyal ve kültürel hedefleri vardır. Tabii ki bir okulun TED sistemine, bilincine dönüşmesi çok kolay bir süreç değildir. Çok kolayca göze alınacak bir süreç değildir. Ben huzurunuzda değerli dostlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu süreci göze aldıkları için hatta bizim beklentimizden hızlı bir şekilde dönüşüme girdikleri için." diye konuştu.

TED akreditasyonu altında olan bir okulun, TED adı taşıyan bir okuldan süreç farkına değinen Pehlivanoğlu, "Hiç fark yoktur. Tabii ki dönüşüm süreci var. Öğretmen yetkinlikleri, sportif ve akademik yetkinlikleri itibarıyla biz TED okulunda ne yapıyorsak burada da aynısını yapıyoruz." ifadesini kullandı.

"TED okullarındaki en büyük fark nedir?" sorusu üzerinden açıklamalarına devam eden Pehlivanoğlu, "Biz testle tost arasına sıkıştırılmış bir nesil yetiştirmeyiz. Dershane ve sınav baronlarının cebi dolsun diye okul sınıflarını doldurmaya çalışmayız. Biz eğitimin insan yetiştirmek anlamına geldiğinin bilincinde olan bir kurumuz. TED'in en büyük farklarından biri, ne benim ne bir holdinge aittir. 92 yıl önce bu cumhuriyetin kurduğu eğitim alanındaki ilk sivil toplum örgütüdür. TED olarak bizim birinci hedefimiz, insan yetiştirmektir. Bizim eğitim sistemimizde değerler ve ilkeler çok önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Buradaki süreci hep beraber yöneteceğiz"

Düzce okullarının fiziki dönüşümünü çok hızlı bir şekilde ele aldığına değinen Pehlivanoğlu, pandemi süreci olduğu için bu süreçlerin beraberce organize edildiğini bildirdi.

Bu ülkeyi ileri taşıyacakların yoksul ailelerin çocukları olduğunu dile getiren Pehlivanoğlu, "Onlara sağladığımız imkanlar ve adalet bu ülkeyi daha yetkin kılar. Onun için TED'in okulları dışından burs sistemi vardır. Bir tam eğitim bursu, tüm destek bursu diye nitelikli iki burs sistemimiz vardır. Seneye Allah nasip ederse buraya da tam eğitim burslu öğrenci almaya başlarız. Biz tam eğitim burslu öğrencilerimizi kendi okullarımıza alıyoruz. Tüm destek burslu öğrencilerimiz devlet okullarında devam ediyorlar."

Okulların 21 Eylül'de açılmasını umduğunu kaydeden Pehlivanoğlu, "Buradaki süreci hep beraber yöneteceğiz. Allah nasip ederse de bundan hep beraber çıkacağız." ifadesini kullandı.

Öncü Koleji Kurucusu Önder Tonyalı ise kalıcı bir eser ortaya koymak amacıyla böyle bir çalışmayı gerçekleştirdiklerini söyledi.

TED Genel Başkanı Pehlivanoğlu: Bizim birinci hedefimiz, insan yetiştirmektir

Türk Eğitim Derneği, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 16:10 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TED Genel Başkanı Pehlivanoğlu: 'Bizim birinci hedefimiz, insan yetiştirmektir' - Son Dakika

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