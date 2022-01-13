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TED Genel Başkanı Pehlivanoğlu: KPSS ile öğretmen seçemezsiniz - Son Dakika

TED Genel Başkanı Pehlivanoğlu: KPSS ile öğretmen seçemezsiniz

13.01.2022 17:29
TED Genel Başkanı Pehlivanoğlu: KPSS ile öğretmen seçemezsiniz

TÜRK Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi Selçuk Pehlivanoğlu, "KPSS ile öğretmen seçemezsiniz.

TÜRK Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi Selçuk Pehlivanoğlu, "KPSS ile öğretmen seçemezsiniz. Çoktan seçmeli bir sistemle öğretmen seçilmez. Yapmanız gereken öğretmenleri çoklu testle seçmenizdir. Psikososyal testlerini yapmadığınız bir öğretmene, milletin evlatlarını emanet edemezsiniz" dedi.

Türk Eğitim Derneği'nin 2 yıllık akreditasyon sürecini tamamlayan Öncü Bolu Koleji ve Düzce Kolejleri, TED Koleji olmaya hak kazandı. TED'in kurumsal değerlerini ülke genelinde yaygınlaştırmak ve özel okul sektörünün nitelikli gelişimine katkı sunmak amacıyla gerçekleştirilen akreditasyon süreci kapsamında Öncü Okulları yeni isimleriyle Türk Eğitim Derneği çatısı altına girdi. Bu kapsamda okulda, imza töreni düzenlendi. Törene, Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, Öncü Okulları kurucuları Önder Tonyalı ve Egemen Tonyalı, okul yöneticileri, öğretmenler ve bazı öğrenciler katıldı.

"KPSS İLE ÖĞRETMEN SEÇEMEZSİNİZ"

İmza töreni öncesi TED Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi Selçuk Pehlivanoğlu konuşma gerçekleştirdi. Öğretmenlerin KPSS ile seçilemeyeceğini belirten Pehlivanoğlu, "Maalesef ülkemizde 'mülakatta torpil yapılıyor'un kurtuluşu, mülakatı kaldırmak değildir. KPSS ile öğretmen seçemezsiniz. Çoktan seçmeli bir sistemle öğretmen seçilmez. Yapmanız gereken öğretmenleri çoklu testle seçmenizdir. Psikososyal testlerini yapmadığınız bir öğretmene milletin evlatlarını emanet edemezsiniz. O zaman kamuoyunda ve televizyonlarda her gün öğrencisine şiddet uygulayan öğretmenlerle karşı karşıya kalırsınız. Öğretmenlik mesleği sadece akademik ve sosyal bilgilerle oluşan bir meslek değildir. Sınıf yönetiminden çoklu olarak değerlendirilmesi gereken süreçlerledir. Eğer torpil söylentilerini ortadan kaldırmak istiyorsanız. Yapmanız gereken tek şey mülakatları videoya çekmenizdir. Çünkü milletin çocuklarının adaletli bir şekilde değerlendirildiğine emin olması gereklidir ki yaşamlarını, ailelerini ve geleceklerini garanti altına alması gerekir. Tabi ki devletimiz haklı olarak açılacak olan davalardan ve bu süreçlerin 20 bin kişinin girdiği bir süreçte mülakatın zor olduğunu söylemektedir. TED olarak da bizim buradaki önceliğimiz il bazlı kadro açılmasıdır. Dolayısıyla bunların hepsinin çözümü olur. Eğitim hiç bir grubun, hiç bir grubun, hiç bir ideolojinin, hiç bir siyasi partinin tatmin alanı değildir. Eğitim bir millet ödevidir" dedi.

"EĞİTİM BİR TİCARET VASITASI DEĞİLDİR"

Pehlivanoğlu, eğitimin ülkeyi ayağa kaldırmanın bir yolu olduğunu anlatarak, "Eğitim bir ticaret vasıtası değildir. Eğitim bir ülkeyi ayağa kaldırmanın yoludur. Bunu gerçekleştirmek için hepimiz canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Kendi doğrularımızla, devletimize olan saygımızla. Her siyasi parti eminiz ki, seçim kurtarmaktan çok nesil kurtarmayı düşünüyordur. Seçim 4 yıl için kurtulur, nesil ise 20 yılda bir kurtulur. Seçim kurtarmayı hepimiz bırakalım, güzel nesillere gayret sarf edelim ki, bizlere mezarlarımızın başında Fatiha okuyacak nesiller bırakalım" diye konuştu.

Daha sonra Öncü Okulları kurucuları Önder Tonyalı ve Egemen Tonyalı ile TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu arasında imza töreni gerçekleştirildi. Tören, toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

TED Genel Başkanı Pehlivanoğlu: KPSS ile öğretmen seçemezsiniz
TED Genel Başkanı Pehlivanoğlu: KPSS ile öğretmen seçemezsiniz
TED Genel Başkanı Pehlivanoğlu: KPSS ile öğretmen seçemezsiniz

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Türk Eğitim Derneği, Öğretmen, Selçuk, KPSS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TED Genel Başkanı Pehlivanoğlu: KPSS ile öğretmen seçemezsiniz - Son Dakika


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