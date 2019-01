Ted Genel Başkanı Pehlivanoğlu: "Ted Olarak Elimizden Gelenin En İyisini Yapmaya Çalışıyoruz"

'TED Tam Destek Bursu Kış Kampı' programının açılışında konuşan TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, "TED olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" dedi.91 yıl önce kurulan Türk Eğitim Derneği (TED), maddi olanaksızlar içinde olan çocukları tespit ederek onlara sahip çıkma felsefesiyle eğitim hayatına devam ediyor. Devlet okullarında okuyan ve MEB'in sınavlarında başarılı olan düşük gelirli ailelerin başarılı çocuklarını tespit edip onlara akademik, sosyal, sanatsal ve spor alanlarında hafta sonu kurslar veren TED, Tam Destek Bursu adıyla birçok öğrenciyi geleceğe hazırlamaya devam ediyor. TED, bursu kazanan çocuklar için bir kış kampı düzenleyerek, Ankara 'daki 59 devlet okulunda eğitim gören 345 Tam Destek Burslu öğrenciyi 22, 23 ve 24 Ocak'ta TED Üniversitesinde kişisel gelişim ve sosyalleşme kampına alıyor.'Tam Destek Bursu Kış Kampı' programında konuşma yapan TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, " Genç bir nüfusa sahibiz. Herkes bunun fırsat olduğunu söylüyor. Biz bunun bir tehdit olduğunu söylüyoruz. Eğer eğitmezseniz sadece tüketici olabilirsiniz. Eğer eğitirseniz, bu nüfus bu ülkenin kaderini değiştirir ve atalarına ödeyebileceği en büyük borç da budur. Türkiye Cumhuriyeti bize emanettir. Zihinleri bölmeye, insanları bölmeye, gençlerdeki eğitimdeki adaleti sağlamamaya devam ediyoruz. Türkiye'nin ana sorununun kaynaklarının yetersiz olduğuna inanlardan değilim. Kullanımların beceriksizliğinin temel faktör olduğuna inananlardanım. Eğitimde okul müdürlerine, öğretmenlere destek olunup onların da sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlamak mecburiyetindeyiz" ifadelerini kullandı."TED olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz"21. yüzyılda artık akademik başarının öneminin yok denecek kadar az olduğunu kaydeden Pehlivanoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:"Artık akademik başarıdan daha önemli sosyal başarı ve kültürel başarı var dünyada. Eğer siz sosyal değilseniz, arkadaşlarınızla iletişim kuramıyorsanız, dünyadaki bazı gelişmeleri takip edemiyorsanız, o zaman akademik başarınızın hiçbir üniversite sınavına girip orada başarılı olmak dışında hiçbir katkısı olmuyor. Öncüler yetiştirmek zorundayız. Buna eğitim bursuyla başladık. Her yıl binlerce insanın girdiği bir sınavla, tam eğitim bursuyla kendi okullarımıza öğrenci almaya başladık. Biz gençlerimizin ülkesini, bayrağını, toprağını seven, dünyayla rekabet edebilecek bir lisana sahip olan ve önündeki eğitimle ilgili duvarların yıkılmış olduğu bir Türkiye'de yaşamalarını istiyoruz. Bugün sizlerin başarıları sayesinde Diyarbakır 'da, İstanbul 'da ve İzmir 'de de tam destek bursu pilot uygulamalarına başladık. Elimizden geldiği kadar destek olmaya, sizi geliştirmeye, sizi yaşama hazırlamaya gayret sarf ediyoruz. TED olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz.""İnanıyoruz ki siz bu ülkenin kaderini değiştireceksiniz"Pehlivanoğlu, TED olarak amaçlarının Türkiye'nin geleceğinde çok daha iyi roller oynayacak bireyler yetiştirmek olduğunun altını çizerek, "TED bu ülkede savaş sırasında eğitim, bu ülkenin ayağa kalkması için en önemli şeydir diyen kadroların iradesiyle kurulmuş bir cemiyettir. Bu cemiyetin birinci amacı, Türkiye'nin her tarafına yayılmış olan misyoner okullarının yerini artık milli okulların, milli kuruluşların alması ve Türkiye'nin her tarafındaki çocuklara el uzatmasıdır. TED olarak bir diğer misyonumuz siz kıymetli evlatlarımızsınız. İnanıyoruz ki siz bu ülkenin kaderini değiştireceksiniz. Siz bu ülkeyi gerçekten dünyada lider ülke yapacaksınız. Bütün mücadelemiz budur" şeklinde konuştu."Burs İngilizce alanında gerçekten büyük katkılar sağladı"TED Tam Destek Bursu'ndan yararlanan Ankara Atatürk Lisesi 9. sınıf öğrencisi Gamze Kuş, "Geçen seneden beri tam destek bursu alıyorum. Okulumuzda bunu duyurdular. Hocalarımız da önerdi TED'in belli bir adı, etkinlikleri olduğu için. Anneme söyledim ve başvurdum. Mülakattan sonra da TED ailesine katıldım. Burs İngilizce alanında gerçekten büyük katkılar sağladı. TED'de yabancı hocalara eğitim veriyor. Onlarla sohbet ederek konuşma ve dinleme becerilerimi geliştirdim. Okulda arkadaşlarımdan daha çok ön plandayım TED sayesinde. Lise bitene kadar burstan yararlanacağız. Bazı arkadaşlar üniversitede de yararlanıyorlar. Umarım biz de devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.Burstan yararlanan Ankara Atatürk Lisesi öğrencisi Sıla Elif Karaağaç ise "Hem maddi hem de manevi anlamda çok büyük destek veriyorlar. Akademik anlamda ve toplumsal öz güvenimizi kazanmamızda yardımcı oluyorlar. Okulumda duyuru yapıldı. Ben de araştırma yaptım ve buranın gerçekten güvenilir olduğunu duydum, başvuru yaptım. Derslerime çok katkısı oldu. Özellikle yabancı dil açısından. Çünkü burada yabancı dile çok büyük önem veriliyor" diye konuştu. - ANKARA