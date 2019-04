Ted Genel Başkanı Pehlivanoğlu: "Türk Evlatları Fırsat Verilirse Dünyayı Değiştirebilir"

İZMİR - Ülkeler için genç nüfusa sahip olmanın bir fırsat olduğunu savunan TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, "Genç nüfusu eğer eğitmezseniz bir tehdide dönebiliyor. Bu tehdidi ortadan kaldırmamız için yetkin ve adaletli eğitim vermemiz lazım. Türk evlatları, fırsat verilirse dünyayı değiştirebilir" dedi.

Ülkemizin eğitim alanındaki en köklü sivil toplum kuruluşu olan Türk Eğitim Derneği ve Türk Eğitim Derneği'nin 38 okulundan biri olan TED İzmir Koleji, İzmir'de basın mensuplarıyla bir araya geldi. TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ile TED İzmir Koleji Kurucu Temsilcisi Açalya Ünver, eğitim alanında güncel bilgilerin paylaşıldığı toplantıda, TED'in projeleri hakkında da bilgiler verdi.

Sohbet toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, "Eğitime nasıl baktığımızı anlattık. Sınavın getirdiği stresin yanında milletin hem cebinin hem ruhunun nasıl satıldığını da hain darbe girişiminde gördüğümüz gibi dershane sisteminden nasıl kurtulacağımıza dair görüşlerimizi paylaştık" dedi.

TED'in 91 yıllık bir sivil topluk kuruluşu olduğunu hatırlatan Pehlivanoğlu, "Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye'nin her yerinde misyoner okulları varken sadece 13 tane lisemiz vardı. Artık okullarımız var ama çok kalabalık da genç nüfusumuz var. Bu gençlerimize yetkin bir eğitim vermek, özellikle sosyal adaletin eğitimle sağlandığı bir gelecek için mücadele etmek hepimizin boynunun borcu. Bunun için tek yol okulların ve eğitimcilerin kıymetli olması" diye konuştu.

"Türk evlatları, fırsat verilirse dünyayı değiştirebilir"

Ülkeler için genç nüfusa sahip olmanın bir fırsat olduğunu savunan Başkan Pehlivanoğlu, "Genç nüfusu eğer eğitmezseniz bir tehdide dönebiliyor. Bu tehdidi ortadan kaldırmamız için yetkin ve adaletli eğitim vermemiz lazım. Dezavantajlı okullarımıza çok önem verip okullar arası farklılıkları ortadan kaldırmamız gerekiyor. Artık Milli Eğitim Bakanlığı önderliğinde vizyon belgesiyle basamak basamak sınav baskısı ortadan kaldırılabilir. Türk evlatları, fırsat verilirse dünyayı değiştirebilir" ifadelerini kullandı.

"21. yüzyılda hibrit nesil önemli"

Bursun yalnızca para demek olmadığını söyleyen Selçuk Pehlivanoğlu, "Burs eşittir gelecek olmalı. Çocuklarımıza burs verirken eğitimlerinin de üstlenilmesi gerektiğine inanıyoruz. Harçlıklar tabi ki önemli ama biz TED'in burs stratejisi, çocukların kişisel gelişimlerini de üstlenip gelecek için bu çocukları yetiştirmek. Burslarımızın büyük kısmını devlet okullarında okuyan çocuklara veriyoruz. 21. yüzyılda hibrit nesil önemli. Akademik olarak bir noktaya gelmiş ama daha fazla sosyal ve kültürel zekaya sahip bir nesil önemli. Bu nesli sağlamak için burs sistemimizi yaygınlaştırıyoruz. Fırsat eşitliğini sağlamamız gerekiyor. Bunu bilinçli yaparak gerçekleştirebiliriz" dedi.

İzmirli bin çocuğa burs

İzmir'de halihazırda iki okullarının olduğunu hatırlatan Pehlivanoğlu, "Okul noktasında mutluyuz. Tabi Karşıyaka'da da TED'in bir okulunun olmasından da mutluluk duyacağız. TED olarak İzmir'de bir temsilcilik de açtık. Kurucusunun Milli Eğitim Bakanımızın olduğu TEDMEM çok ciddi çalışmalar yapıyor. Bunun Anadolu'nun her yerine yayılması için çalışmalar yapıyoruz. İzmir'in her noktasında 5-6 yıl içinde, bin çocuğumuzu bursumuzla değiştirmek istiyoruz. Bir çocuğun önüne hayal etmeyi koyarsanız çok başarılı olabiliyor" diye konuştu.

