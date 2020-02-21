TED Genel Müdürü Atabay'dan ebeveynlere "tablet ve telefon" uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TED Genel Müdürü Atabay'dan ebeveynlere 'tablet ve telefon' uyarısı - Son Dakika

TED Genel Müdürü Atabay'dan ebeveynlere "tablet ve telefon" uyarısı

6 saat önce

Türk Eğitimi Derneği (TED) Genel Müdürü Sevinç Atabay, "3 yaşında bir çocuğun tablet bilgisayarı çok iyi kullanıyor olması, onun üstün zekalı olduğu anlamına gelmez. Bu durum o çocuğun duygusal olarak ihmal edildiğini gösterir." dedi.

TED Genel Müdürü Atabay'dan ebeveynlere

Türk Eğitimi Derneği (TED) Genel Müdürü Sevinç Atabay, "3 yaşında bir çocuğun tablet bilgisayarı çok iyi kullanıyor olması, onun üstün zekalı olduğu anlamına gelmez. Bu durum o çocuğun duygusal olarak ihmal edildiğini gösterir." dedi.

TED Edirne Koleji'nde düzenlenen "Zeka Türleri ve Öğrenme" konferansına katılan Atabay, eğitim ve öğretimin önemine vurgu yaparak, eğitimin insan zihnini özgürleştirdiğini söyledi.

Atabay, başarılı bireyler yetiştirmek için, bilişsel zeka, duygusal zeka ve kültürel zekanın birbirine paralel şekilde geliştirilmesi gerektiğini belirterek, "Bilişsel zeka sizi işe aldırır, terfi ettiren duygusal zekadır. Ancak işte devamlılığı ve kalıcı olmayı kültürel zeka sağlar." diye konuştu.

Atabay, çocukların eğitiminde anne ve babanın önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Anne ve babaların çocuklara erken yaşta bilgisayar ve telefon gibi cihazları verirken dikkatli olması gerektiğini anlatan Atabay, şunları kaydetti:

"3 yaşında bir çocuğun tablet bilgisayarı çok iyi kullanıyor olması, onun üstün zekalı olduğu anlamına gelmez. Bu durum o çocuğun duygusal olarak ihmal edildiğini gösterir. Çünkü bütün veliler zannediyoruz ki çocuklarımız telefon ve bilgisayarı çok iyi kullanıyor. Bu çocuklar zaten bu sistemin içinde doğdu. Çocukların bu cihazları kullanması çok doğal. Zannetmeyin ki üstün zekalılar. Ama bu onları ihmal ettiğinizin tam bir göstergesidir. Z kuşağı anne ve babaların en büyük sorunlarından biri bu. Bir yandan bir ihmal söz konusu ancak bir yandan da çocuklarına aşırı düşkünler."

Konferansı TED Edirne Koleji Kurucusu ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, öğretmen ve veliler dinledi.

Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 06:06 Kaynak: AA
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