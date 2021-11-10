TED'in 16'ncı Başkanlar Toplantısı'na Edirne ev sahipliği yapacak - Son Dakika

Türk Eğitim Derneği (TED) okullarının vakıf başkanları, şirket yönetim kurulu başkanları ve kurucu temsilcileri ile her yıl yapılan değerlendirme toplantılarının 16.'sına Edirne TED okulları ev sahipliği yapacak.

TED Edirne Koleji Kurucusu Nesim İba, yazılı açıklamasında, 12-14 Kasım tarihlerinde aralarında Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi ve TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, TED Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, okul yönetici ve kurucularının olduğu 110'a yakın ismin katılacağı bir toplantıya ev sahipliği yapmanın kendileri için önemli olduğunu belirtti.

TED yöneticileri dışında Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, TAV Havalimanları CEO'su Sani Şener, Denizbank CEO'su Hakan Ateş gibi TED mezunu önemli isimlerin de toplantıya katılacaklarını ifade eden İba, "Biz bunu aslında Edirne'de bir eğitim zirvesi olarak da değerlendiriyoruz. İlimizde de çok ses getireceğine çok faydası olacağına inanıyoruz" diye kaydetti.

Kısa süre önce kurulmasına rağmen Edirne TED'in adından söz ettirdiğini vurgulayan İba, şunları kaydetti:

"Biz genç bir okul olarak kısa sürede öğrenci sayısını bir önceki yıla göre yüzde 65 arttırdık. Bunun yanında LGS'de Türkiye'de 94 Türkiye birincisi çıktı bunların 2'si bizim okulumuzdan oldu. Daha birçok alanda dereceler yapan öğrencilerimiz var. Edirne'nin ve camianın yakından takip ettiği kürek sporu ile ilgili yaptığımız çıkışlarla gündeme gelen bir okuluz.

Biz çocuklara eğitim vermenin yanında bulunduğu şehirle bütünleşen bir yapıyız. Biz bunu sadece bu binanın duvarları arasında değil bunun sınırlarını aşarak gerek bulunduğu il gerekse bulunduğu bölgede katkılar sağlayarak her yıl çıtayı biraz daha yukarıya koyarak ilerleyen bir yapıyız. "

TED Edirne Kurucu Müdürü Arzu Aydın da böyle önemli bir toplantıya ev sahipliği yapmanın kendileri için çok değerli olduğunu belirtti.

Bu toplantıya ev sahipliği yapmayı kendileri için bir ödül olarak addettiklerini aktaran Aydın, TED'in Cumhuriyet yıllarına dayanan vizyonunu Türkiye'nin birçok yerinde geliştirerek devam ettirmek amacıyla yaktıkları meşalelerle çağdaş gençleri yetiştirmek için büyük adımlar atmış iş insanlarını ağırlamaktan büyük onur duyacaklarını kaydetti.