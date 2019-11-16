TED'in 484 burslu öğrencisi bir araya geldi

ANKARA'da Türk Eğitim Derneği'nin (TED) 'Tam Destek Bursu' programı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın Liselere Geçiş Sınavları'nda başarılı 484 öğrenci, uyum programı kapsamında bir araya geldi.

TED, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet okullarında okuyan maddi durumu yetersiz başarılı öğrencilere 'Tam Destek Bursu' veriyor. Bu kapsamda burs programına dahil olan 484 öğrenci, TED Üniversitesi Prof. Dr. Rüştü Yüce Spor Salonu'nda düzenlenen uyum programında bir araya geldi. TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen programa, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar ve TED Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Belgin Ayvaşık'ın yanı sıra, öğretmenler, öğrenciler ile veliler katıldı.

'TAM DESTEK BURSUMUZ ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE BÜYÜYOR'

TED'in bir kolej olmadığını belirten TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, TED'in birinci görevinin Türkiye'nin her yerinde dünya ile rekabet edebilecek gençler yetiştirecek okullar açması olduğunu söyledi. TED Ankara Koleji'nin yabancı dilde de eğitim veren Türkiye'nin ilk okulu olduğunu anımsatan Pehlivanoğlu, şunları söyledi:

"İkinci görev ise, sivil toplum örgütü olarak eğitime yön verin. TED'in son yıllarda yaptığı en büyük mücadelelerden bir tanesi, dershanelere karşı yapmış olduğu mücadeledir. Çünkü biz eğitimin okulda verilmesi gerektiğine inanırız. Eğitimin vatandaşlarımıza, milletimize ve evlatlarımıza verilmesi ve en büyük sosyal adaletin yansıması gereken değer olduğuna inanırız. Okulların dershane olmaması için elimizden gelen mücadeleyi yapıyoruz. Üçüncü görevimiz ise, imkanı olmayan çocuklarımıza imkan sağlamaktır. Biz Türk Eğitim Derneği olarak nitelikli burs vermeye çalışıyoruz. Tam destek bursumuz çok hızlı bir şekilde büyüyor. Bu sene itibariyle bu çocukların devlet okullarında maalesef alamadıkları İngilizce eğitimine yoğunlaşmaya karar verdik. Diğer amacımız ise, bu çocukların sosyalleşmelerini sağlamaktır. Gönüllerince arkadaşlıklar ve dostluklar kurmalarıdır."

'TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ'NİN ÇALIŞMALARI TAKDİRLE KARŞILIYORUZ'

Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar da, eğitim meselesinin özünde bir insan meselesi olduğunu kaydetti. Ekonomisi güçlü, toplum yapısı sağlam dünyaya öncülük eden ülkelerin en önemli vasfının, insanı merkeze alan bir eğitim-öğretim sistemine sahip olduğunu ifade eden Akpınar, "Zengin bir medeniyet birikimini temsil eden genç ve dinamik nüfusa sahip geleceğe dair iddiaları olan ülkemizin hedeflerine ulaşmasında nesillerini kaliteli bir eğitim-öğretim sistemi ile buluşturmasına bağlıdır. Türk Eğitim Derneği bu noktada yeterli maddi imkanı olmayan başarılı çocuklarımızın eğitimlerinin desteklemekte ve Türk eğitim sistemine maddi ve bilimsel katkılar sağlayacak genç nesillerimize destek olmaktadır. Eğitim de fırsat eşitliğine katkı sağlamak ve donanımlı nesiller yetiştirmek amacıyla kuruluşundan itibaren maddi imkanları kısıtlı fakat başarılı öğrencilere burslar vermekte olan Türk Eğitim Derneği'nin eğitimin desteklenmesi anlamında yaptığı ve yapmakta olduğu çalışmaları takdirle karşılıyoruz. Bu bursu kazanan tüm gençlerimizi tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum" dedi.

'BİRÇOK SOSYAL ETKİNLİĞİ YAPMA FIRSATI BULDUK'

Tam Destek Bursu programının öncelikle sadece akademik bir katkı sağlayacağını beklediğini söyleyen 11'nci sınıf öğrencisi Aydın Orhan, "Beklediğimizin yanı sıra, bize sosyal özgüven kazandırdığını da yaptığımız sosyal etkinlikler ile fark ettik. Kendimizi geliştireceğimiz birçok sosyal etkinliği yapma fırsatı bulduk. Kendimi okulumuzdaki eğitimimiz bazı durumlarda yetersiz kalabiliyor. Türk Eğitim Derneği Tam Destek Bursu programı öğrencileri bu sayede edebiyat, matematik ve İngilizce dersleri alıyor" diye konuştu.

'İHTİYACI OLAN HERKES BU BURSTAN FAYDALANMALI'

3 yıldır Tam Destek Bursu Programına dahil olduğunu ifade eden 11'nci sınıf öğrencisi Elif Erbiş ise, "Öncelikle İngilizce konusunda çok katkı sağladığını düşünüyorum. Ana dili İngilizce olan öğretmenlerle birebir ders işlediğimiz için çok fayda görüyoruz. Derslerdeki eksiklerimizi buradaki öğretmenler sayesinde kapatıyoruz. Bence ihtiyacı olan herkes bu burstan faydalanmalı. Türk Eğitim Derneği bana çok katkı sağladı, onlara da katkı sağlayacağını düşünüyorum" dedi.

TAM DESTEK BURSU NEDİR?

Tam Destek Bursu, devlet okullarında okuyan ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın Liselere Geçiş Sınavlarında başarı elde etmiş öğrencilere dönük bir projedir. Bu proje kapsamında öğrencilere maddi olanakların yanı sıra akademik anlamda eğitimler verilirken, sanatsal ve sportif faaliyetlerle de öğrencinin gelişimi destekleniyor. Proje kapsamında Ankara'daki 85 okulda 484, İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Kayseri, Bodrum ve Malatya dahil edildiğinde Türkiye'deki 125 farklı okulda 684 Tam Destek Burslu öğrenci bulunmaktadır.

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Gizem KARADAĞ-Muhammet BAYRAM/ANKARA,